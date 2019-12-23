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Названа дата обращения Путина к Федеральному собранию

23 декабря 2019, 21:54  •  49 • Политика
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. Об этом в понедельник, 23 декабря, на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент имеет право в установленные сроки в любое время обратиться с посланием к Федеральному собранию, здесь ничего необычного нет», — также отметил он в ответ на вопрос о том, почему для выступления был выбран именно январь.
Песков также сообщил, что работа над посланием уже началась.
В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля. Тогда президент рассказал о приоритетах российской внешней политики, поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора, создать Национальный космический центр и развивать спутники и многое другое.
В ходе мероприятия глава государства каждый год обозначает основные направления развития страны и ставит ключевые задачи.
Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.

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