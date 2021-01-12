Названа дата нового штурма Капитолия: Утечка в ФБР раскрыла планы активистов

Репортёр ABC News со ссылкой на внутренний документ ФБР заявил, что вооружённые акции протеста планируются во всех штатах США, в том числе у Капитолия в Вашингтоне, до инаугурации Джо Байдена.

Журналист уточняет, что группа вооружённых людей планирует направиться в Вашингтон 16 января.

После штурма Капитолия 6 января мэр Вашингтона Мюриэл Боузер обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести спецрежим в столице в свете пандемии коронавируса и предстоящей инаугурации избранного президента Джо Байдена.