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Названа дата нового штурма Капитолия: Утечка в ФБР раскрыла планы активистов

12 января 2021, 09:15  •  307 • Политика
Журналист ABC News, ссылаясь на внутренний документ ФБР, назвал дату нового штурма Капитолия в Вашингтоне. По его словам, вооружённые акции протеста планируются во всех штатах США до инаугурации Джо Байдена.
Репортёр ABC News со ссылкой на внутренний документ ФБР заявил, что вооружённые акции протеста планируются во всех штатах США, в том числе у Капитолия в Вашингтоне, до инаугурации Джо Байдена.
Журналист уточняет, что группа вооружённых людей планирует направиться в Вашингтон 16 января.
После штурма Капитолия 6 января мэр Вашингтона Мюриэл Боузер обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести спецрежим в столице в свете пандемии коронавируса и предстоящей инаугурации избранного президента Джо Байдена.

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