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Названа дата, когда Путин обратится к россиянам по голосованию о поправках к Конституции

26 июня 2020, 13:25  •  113 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в понедельник Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам страны по поводу голосования по поправкам к Конституции.

- В понедельник не выступит, - заявил Песков.

Однако, повод Путин считает достаточно важным, и само телеобращение все же состоится.

- Но вы знаете, что перед важными голосованиями президент, действительно, обращается к россиянам, - продолжил он. - Поэтому мы не исключаем, что так же будет и перед этим днем голосованием. Это мы можем подтвердить. Методом дедукции вы можете определить день.

Спикер Кремля уточнил, что «день тишины» перед днем голосования в этом случае не применяется.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится неделю, завершившись 1 июля. 23 июня Путин уже обращался к россиянам, разъясняя смысл поправок и объявляя о принятых мерах социальной поддержки населения и помощи бизнесу. Итоги голосования, как ожидается, будут объявлены уже 2 июля.

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