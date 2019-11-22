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Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина
22 ноября 2019, 21:39 • 42 • Политика
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в этом году 19 декабря в 12:00 мск. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в пятницу, 22 ноября.
Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начинает принимать заявки на участие в мероприятии. Списки аккредитованных журналистов появятся на сайте Кремля 13 декабря.
Место проведения объявят позднее.
В конце октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков аннонсировал проведение 15-й пресс-конференции Путина в декабре, но дату не уточнял.
Обычно пресс-конференция проводится в один из четвергов декабря. Впервые этот формат был опробован в 2001 году. В 2016 году президент перенес мероприятие, из-за того, что дата совпала с днем похорон убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Традиционно большая пресс-конференция длится несколько часов. В 2008 году был установлен рекорд — 4 часа 40 минут, за которые Путин ответил более чем на 100 вопросов.
В 2018 году 14-я ежегодная пресс-конференция прошла 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. На нее аккредитовалось рекордное число журналистов — более 1,7 тыс. человек со всей России и из-за рубежа. Российский лидер беседовал с журналистами 3 часа 43 минуты, за это время он успел ответить на 53 вопроса.
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