|
Названа дата большой пресс-конференции Путина
27 ноября 2020, 13:15 • 67 • Политика
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.
«29 ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента», — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что из-за непростой эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что глава государства выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.
9 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году прямая линия с Владимиром Путиным проводиться не будет, а ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента России. По словам представителя Кремля, российский лидер проводит прямую линию «последние несколько месяцев» из-за сложившихся в этом году обстоятельств.
17-я прямая линия Путина прошла 20 июня 2019 года. За время трансляции президент ответил на 81 вопрос. Обычно это мероприятие проходит в июне, в него входят прямые включения с мест и общение главы государства с членами правительства и региональными властями.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 ноября 2020, 01:25
|
24 ноября 2020, 15:35
|
21 ноября 2020, 01:25
|
25 ноября 2020, 23:40
|
23 ноября 2020, 10:15
|
23 ноября 2020, 01:05
|
22 ноября 2020, 11:20