Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков"...
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная / Политика

Названа дата большой пресс-конференции Путина

27 ноября 2020, 13:15  •  67 • Политика
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.
«29 ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента», — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что из-за непростой эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что глава государства выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.
9 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году прямая линия с Владимиром Путиным проводиться не будет, а ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента России. По словам представителя Кремля, российский лидер проводит прямую линию «последние несколько месяцев» из-за сложившихся в этом году обстоятельств.
17-я прямая линия Путина прошла 20 июня 2019 года. За время трансляции президент ответил на 81 вопрос. Обычно это мероприятие проходит в июне, в него входят прямые включения с мест и общение главы государства с членами правительства и региональными властями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
27 ноября 2020, 01:20
"Лучше буду бензином лечиться": Украинские "патриоты" вылили ушат помоев на Россию из-за вакцины
27 ноября 2020, 07:45
"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил
27 ноября 2020, 01:20
Загадочная смерть российского военного в Армении: Тело нашли за пределами воинской части
27 ноября 2020, 01:20
Неловкость приветствий коронавирусной эпохи: Путин сориентировался, собеседник не успел
27 ноября 2020, 04:05
"Венгерский гуляш с ушами"? В Будапеште не на шутку обиделись на немцев
27 ноября 2020, 01:20
"Макрон постукивает?": Новый слив Франции назвали неслучайным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении договорённостей по Карабаху
24 ноября 2020, 15:35
«Штурм Донецка был сорван из-за предательства»
21 ноября 2020, 01:25
Перешли от слов к мемам. Киев ответил на слова Лукашенко жестом капитана Пикара
25 ноября 2020, 23:40
Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Сталина
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
22 ноября 2020, 11:20
Поросячий восторг и злорадство: Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.