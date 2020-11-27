Названа дата большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

«29 ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что из-за непростой эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что глава государства выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли.

9 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году прямая линия с Владимиром Путиным проводиться не будет, а ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента России. По словам представителя Кремля, российский лидер проводит прямую линию «последние несколько месяцев» из-за сложившихся в этом году обстоятельств.

17-я прямая линия Путина прошла 20 июня 2019 года. За время трансляции президент ответил на 81 вопрос. Обычно это мероприятие проходит в июне, в него входят прямые включения с мест и общение главы государства с членами правительства и региональными властями.