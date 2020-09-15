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Назван верный способ достроить "Северный поток - 2"
15 сентября 2020, 15:05 • 231 • Политика
Экономист указал главное условие
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал заявление Датского энергетического агентства (DEA) о пересмотре разрешения на строительство "Северного потока – 2". И назвал единственное условие для завершения проекта.
По словам экономиста, оснований для дальнейшего обсуждения прокладки трубопровода нет. "Разрешение выдано по техническим соображениям, проведена экологическая экспертиза, нет причин от него отказываться" – пояснил аналитик в эфире радио Sputnik.
Из этого следует, что Дании уже не остановить проект. Есть единственное условие, необходимое для окончания строительства "Северного потока – 2". В частности, надо "дооборудовать "Академика Черского", решить вопрос со страховкой. Экономист предположил, что Копенгаген "хочет страховку какой-то от западной страховой компании", а там "опасаются санкций и поэтому страховку не дают"
Решения этих вопросов важно добиться до начала осенних штормов в Балтийском море, иначе график прокладки российского газопровода придется сдвинуть. Когда эти проблемы будут устранены, строительство газопровода будет завершено, отметил Митрахович.
Ранеепредставитель DEA Мортен Кристенсен ответил на призыв премьер-министра Дании Метте Фредриксен снова начать обсуждение строительства "Северного потока – 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Он сообщил, что задача агентства ‒ следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
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