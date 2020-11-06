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Назван срок ликвидации Военно-воздушных сил Украины

06 ноября 2020, 17:40  •  208 • Украина

Украинские ВВС ждет ликвидация в ближайшие десять лет из-за устаревания и разрушения летного парка, рассказал командующий воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов в интервью информагентству «РБК-Украина», опубликованном 26 октября

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