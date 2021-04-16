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Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лакомый кусок"

16 апреля 2021, 23:40  •  231 • Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков рекомендовал послу США в Москве поехать в Вашингтон для консультаций.
Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог-американист и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.
По его мнению, санкции, которые США сейчас вводят против России, - это лишь задел, подготовка к основному залпу. Исходя из речи американского президента, можно сделать вывод, что дальше эскалация будет только нарастать, причём по всем направлениям, считает эксперт.
В политике пресс-секретарь президента обозначил уход из России MasterCard и Visa как возможный удар со стороны Америки. Политолог не исключил, что следующим шагом в этом направлении станет уход Windows и Apple. А финальным аккордом - отключение России от SWIFT.
А знаете, почему я это говорю? Потому что вот те санкции, которые они ввели сейчас, мне говорят очень простые вещи. Что они стали действовать в отношении России примерно как по отношению к Ирану,
- сказал Сергей Судаков в интервью, данном Царьграду.
Также политолог предсказывает усиление дипломатической войны. По его словам, Россия и США сейчас очень близки к полному разрыву всех отношений на дипломатическом уровне.
И я полагаю, что вот эти дипломатические войны - за ними последуют провокации. И всё это является классической подготовкой к выборному циклу в России,
- отметил Сергей Судаков.
Он напомнил, что в сентябре в России ожидаются выборы в Госдуму. Так что провокации следует ждать примерно за 90 дней до начала голосования. Так как именно это самый горячий период с точки зрения предвыборной кампании.
Примерно за 90 дней до выборов наступает так называемый самый "лакомый кусок" вмешательства в дела других государств. И Соединённые Штаты Америки выходят на прямую, когда нужно будет максимально оказывать давление на Россию, - посчитайте, это будет июль. Июль, август, сентябрь, может быть, даже середина июня,
- указал Сергей Судаков.
При этом он отметил, что власти России тоже не сидят сложа руки и готовятся к вышеописанным сценариям. Так, в стране активно формируется своя криптовалюта, которую можно будет использовать для расчёта с другими странами в обход санкций США.

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