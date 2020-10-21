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Назван состав комиссии Совбеза России по защите от новых инфекций

21 октября 2020, 00:55  •  14 • Политика
Вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента России Андрей Фурсенко стали заместителями председателя комиссии Совета безопасности страны по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 20 октября.
Также в комиссию вошли мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ректор МГУ Виктор Садовничий и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
К состав комиссии включены: глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Кроме того, в составе комиссии будут работать первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов, замглавы МЧС Павел Барышев, первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, замминистра обороны Тимур Иванов, замдиректора Службы внешней разведки Андрей Моряков, руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев, помощник президента, начальник контрольного управления президента России Дмитрий Шальков.
Ранее во вторник заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава межведомственной комиссии по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, провел ее первое заседание. По его словам, в стране нужно создать систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от угроз новых инфекций.
Комиссия была создана 12 октября по поручению президента России Владимира Путина.
Она будет оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и их сопротивляемости противомикробным препаратам, а также изучать механизмы появления новых болезней.
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