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Назван самый популярный зарубежный политик у россиян

21 августа 2020, 05:25  •  11 • Политика
ВЦИОМ не зафиксировал особых изменений в отношении россиян к Александру Лукашенко. Значительная часть граждан РФ ценит президента Белоруссии как видного хозяйственника, причем хозяйственника советского типа, сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«47% взрослых россиян к нему положительно относятся. В начале года — было 52%. Понижение есть, но очень незначительное», — подчеркнул социолог.
Таким образом, начавшиеся в Белоруссии после президентских выборов протесты практически не повлияли на отношение к Лукашенко в России.
«Лукашенко — человек из деревни, бывший председатель колхоза. А мы — общество, которое еще не забыло о своих крестьянских корнях. Поэтому, видя, что в Белоруссии все поля распаханы, что там мощное животноводство, мы очень этому радуемся и грустим, почему у нас всё не так», — пояснил Валерий Фёдоров.
В Белоруссии после выборов президента 9 августа проходят протесты. На улицы страны вышли люди, которые не согласны с результатами голосования. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его соперница Светлана Тихановская — 10%.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Для нового поколения Батька — фрик из позапрошлой эпохи»

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