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Назван реальный покровитель "Насилию.нет": "Эта НКО получала одно из самых крупных финансирований"
31 декабря 2020, 01:10 • 27 • Политика
Фёдор Лукьянов назвал реального покровителя "Насилию.нет". Он подчеркнул, что эта организация фактически лоббирует интересы другого государства, получая финансирование от иностранных фондов. Поэтому её обозначение как иноагента - вполне закономерный шаг: "Причём эта НКО получала одно из самых крупных финансирований".
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Фёдор Лукьянов высказался по поводу поста депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, который появился в её канале в Telegram.
В нём она пожаловалась на то, что организация "Насилию.нет" была включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Кроме того, телеведущая заявила, будто бы на государственные гранты в России могут претендовать лишь те фонды, которые отстаивают традиционные семейные ценности.
Собеседник Царьграда, однако, обратил внимание, что если организация, например, лоббирует интересы другого государства или выступает в качестве стороны, которая доносит до граждан определённой страны точку зрения иного государства, то совершенно нормально обозначать её как иноагента.
Он добавил, что "Насилию.нет" продвигала закон о домашнем насилии, выступая одним из лоббистов. Представители данной НКО, в частности, оказывали юридическую помощь, выступали в СМИ.
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