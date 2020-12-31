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Назван реальный покровитель "Насилию.нет": "Эта НКО получала одно из самых крупных финансирований"

31 декабря 2020, 01:10  •  27 • Политика
Фёдор Лукьянов назвал реального покровителя "Насилию.нет". Он подчеркнул, что эта организация фактически лоббирует интересы другого государства, получая финансирование от иностранных фондов. Поэтому её обозначение как иноагента - вполне закономерный шаг: "Причём эта НКО получала одно из самых крупных финансирований".
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Фёдор Лукьянов высказался по поводу поста депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, который появился в её канале в Telegram.
В нём она пожаловалась на то, что организация "Насилию.нет" была включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Кроме того, телеведущая заявила, будто бы на государственные гранты в России могут претендовать лишь те фонды, которые отстаивают традиционные семейные ценности.
Собеседник Царьграда, однако, обратил внимание, что если организация, например, лоббирует интересы другого государства или выступает в качестве стороны, которая доносит до граждан определённой страны точку зрения иного государства, то совершенно нормально обозначать её как иноагента.
Я не понимаю, почему Оксана Пушкина так переживает и чему она удивляется. Это вообще нормальная практика международного права - обозначать ту или иную зависимость НКО. Организация "Насилию.нет" является получателем иностранной помощи. Мы знаем, что её основатели состояли в Коалиции женских неправительственных организаций, которая получала финансирование от USAD, от фонда Форда. Причём одно из самых крупных финансирований. Естественно, надо обозначить, что эти НКО занимаются лоббированием, и далеко не в российских интересах. Например, они создают сеть женских организаций, которые подрывают традиционные ценности, которые пытаются российские семьи разделить и обозначить семью в качестве источника насилия, - пояснил Лукьянов.
Он добавил, что "Насилию.нет" продвигала закон о домашнем насилии, выступая одним из лоббистов. Представители данной НКО, в частности, оказывали юридическую помощь, выступали в СМИ.
Очевидно, что это не совпадает ни с интересами России, ни с интересами традиционной семьи. По поводу организаций, которые относятся к защитникам традиционных ценностей, надо сказать, что наше государство не мешает их деятельности, и, если они не подрывают наш суверенитет, они имеют возможность работать, но не всегда при этом имеют господдержку. Когда же речь идёт о противоречии с интересами России, то объективно, конечно, государство должно обозначить такую организацию в качестве иноагента. То же происходит и за рубежом, в тех же США это обязательная процедура, - обратил внимание собеседник "Первого русского".

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