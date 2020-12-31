Назван реальный покровитель "Насилию.нет": "Эта НКО получала одно из самых крупных финансирований"

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи Фёдор Лукьянов высказался по поводу поста депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, который появился в её канале в Telegram.

В нём она пожаловалась на то, что организация "Насилию.нет" была включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Кроме того, телеведущая заявила, будто бы на государственные гранты в России могут претендовать лишь те фонды, которые отстаивают традиционные семейные ценности.

Собеседник Царьграда, однако, обратил внимание, что если организация, например, лоббирует интересы другого государства или выступает в качестве стороны, которая доносит до граждан определённой страны точку зрения иного государства, то совершенно нормально обозначать её как иноагента.

Я не понимаю, почему Оксана Пушкина так переживает и чему она удивляется. Это вообще нормальная практика международного права - обозначать ту или иную зависимость НКО. Организация "Насилию.нет" является получателем иностранной помощи. Мы знаем, что её основатели состояли в Коалиции женских неправительственных организаций, которая получала финансирование от USAD, от фонда Форда. Причём одно из самых крупных финансирований. Естественно, надо обозначить, что эти НКО занимаются лоббированием, и далеко не в российских интересах. Например, они создают сеть женских организаций, которые подрывают традиционные ценности, которые пытаются российские семьи разделить и обозначить семью в качестве источника насилия, - пояснил Лукьянов.

Он добавил, что "Насилию.нет" продвигала закон о домашнем насилии, выступая одним из лоббистов. Представители данной НКО, в частности, оказывали юридическую помощь, выступали в СМИ.