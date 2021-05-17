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Назван реальный объём оттока русских денег за рубеж: "Это только то, что отследили…"
17 мая 2021, 18:40 • 73 • Политика
Назван реальный объём оттока русских денег за рубеж. Свою оценку представил экономист Дмитрий Голубовский. По его мнению, имеющиеся данные не полные: "Это только то, что отследили…".
Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, в четыре наиболее популярных офшора - Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды - в 2019 году утекло около 1,3 трлн рублей, отметил ведущий канала Царьград Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Он добавил, что в 2020-м ущерб из-за оттока капитала за рубеж составил порядка 48 млрд долларов. Реальные потери в эфире "Первого русского" оценил экономист Дмитрий Голубовский.
- подчеркнул эксперт.
Однако он констатировал, что процесс деофшоризации в России в настоящее время активно развивается. По его мнению, ситуация будет улучшаться лишь постепенно - на протяжении длительного периода, однако реальные позитивные шаги уже предпринимаются.
Голубовский, в частности, связал это с тем, что в нашей стране наконец появилась хорошая технологическая база для отслеживания финансовых потоков:
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