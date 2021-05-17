Назван реальный объём оттока русских денег за рубеж: "Это только то, что отследили…"

Назван реальный объём оттока русских денег за рубеж. Свою оценку представил экономист Дмитрий Голубовский. По его мнению, имеющиеся данные не полные: "Это только то, что отследили…".

Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, в четыре наиболее популярных офшора - Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды - в 2019 году утекло около 1,3 трлн рублей, отметил ведущий канала Царьград Никита Комаров в программе "Без цензуры".

Он добавил, что в 2020-м ущерб из-за оттока капитала за рубеж составил порядка 48 млрд долларов. Реальные потери в эфире "Первого русского" оценил экономист Дмитрий Голубовский.

Если сольдировать всё, что было вообще за все годы, речь пойдёт о триллионах долларов. Говорилось об одном триллионе, но, думаю, это только то, что отследили и смогли посчитать. Моя оценка - от 2 до 3 трлн за последние 30 лет,

- подчеркнул эксперт.

Однако он констатировал, что процесс деофшоризации в России в настоящее время активно развивается. По его мнению, ситуация будет улучшаться лишь постепенно - на протяжении длительного периода, однако реальные позитивные шаги уже предпринимаются.

Голубовский, в частности, связал это с тем, что в нашей стране наконец появилась хорошая технологическая база для отслеживания финансовых потоков: