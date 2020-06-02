|
Назван новый старейший мужчина планеты: Пенсионер раскрыл секрет своего долголетия
02 июня 2020, 23:55 • 65 • В мире
Назван новый старейший мужчина планеты. Им оказался 111-летний житель румынской столицы Думитру Команеску. Пенсионер раскрыл секрет своего долголетия. По его мнению, он очень прост и заключается в любви близких.
111-летний пенсионер Думитру Команеску, проживающий в румынской столице, был признан старейшим мужчиной на планете, передаёт издание Romania Insider.
Это произошло после кончины предыдущего рекордсмена-долгожителя - гражданина Великобритании Боба Уэйтона, который умер из-за онкологического заболевания в возрасте 112 лет. В статусе главного долгожителя-мужчины в мире он прожил три месяца.
Команеску появился на свет в 1908 году в коммуне Провица-де-Жос рядом с Бухарестом. В молодом возрасте он поступил на математический факультет, однако впоследствии занялся сельским хозяйством, посвятив этому порядка 70 лет своей жизни.
Пенсионер поделился, что никакого особого секрета у него нет. По его мнению, жить столь долго ему помогает в первую очередь любовь близких - супруги, детей и внуков.
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2020, 19:55
|
27 мая 2020, 00:55
|
28 мая 2020, 09:55
|
27 мая 2020, 02:55
|
02 июня 2020, 00:55
|
30 мая 2020, 00:55
|
27 мая 2020, 10:28