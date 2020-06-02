Назван новый старейший мужчина планеты: Пенсионер раскрыл секрет своего долголетия

111-летний пенсионер Думитру Команеску, проживающий в румынской столице, был признан старейшим мужчиной на планете, передаёт издание Romania Insider.

Это произошло после кончины предыдущего рекордсмена-долгожителя - гражданина Великобритании Боба Уэйтона, который умер из-за онкологического заболевания в возрасте 112 лет. В статусе главного долгожителя-мужчины в мире он прожил три месяца.

Команеску появился на свет в 1908 году в коммуне Провица-де-Жос рядом с Бухарестом. В молодом возрасте он поступил на математический факультет, однако впоследствии занялся сельским хозяйством, посвятив этому порядка 70 лет своей жизни.

Пенсионер поделился, что никакого особого секрета у него нет. По его мнению, жить столь долго ему помогает в первую очередь любовь близких - супруги, детей и внуков.