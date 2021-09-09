Назван новый командир русских миротворцев в Карабахе

Минобороны Армении сообщает, что новым командующим русскими миротворцами в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Михаил Кособоков.

Командующий миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершил свою миссию в регионе. Теперь на его место назначен генерал-майор Михаил Кособоков, сообщает Минобороны Армении.

Глава ведомства Аршак Карапетян уже встретился с новым русским командиром и поздравил его с назначением.

Ранее Кособоков был заместителем командующего 58-й общевойсковой армией и командовал русской военной базой в Абхазии. Что касается Мурадова, то сообщается, что в скором времени он вернётся в Россию.