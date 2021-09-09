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Назван новый командир русских миротворцев в Карабахе
09 сентября 2021, 13:35 • 147 • Политика
Минобороны Армении сообщает, что новым командующим русскими миротворцами в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Михаил Кособоков.
Командующий миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов завершил свою миссию в регионе. Теперь на его место назначен генерал-майор Михаил Кособоков, сообщает Минобороны Армении.
Глава ведомства Аршак Карапетян уже встретился с новым русским командиром и поздравил его с назначением.
Ранее Кособоков был заместителем командующего 58-й общевойсковой армией и командовал русской военной базой в Абхазии. Что касается Мурадова, то сообщается, что в скором времени он вернётся в Россию.
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