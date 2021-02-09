Назван источник финансирования Тихановской

Светлана Тихановская. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

Политолог развеял мифы беглой домохозяйки о пожертвованиях "неравнодушных граждан"

Соединенные Штаты используют фигуру Светланы Тихановской для отставания своих интересов в Белоруссии. При этом советником экс-кандидата в президенты является известный оппозиционер Франц Вячорка, на давней основе сотрудничающий в Госдепом и радио "Свобода" (признан иноагентом в РФ – прим. Ред.). Такое заявление сделал политолог Алексей Дзермант.

Сама Тихановская в недавнем интервью "Московскому Комсомольцу" заявила, что пользуется поддержкой Литвы на "государственном уровне", однако источником финансирования ее команды являются "неравнодущные фонды, неравнодушные граждане". Оппозиционерка не стала называть ни одной фамилии или названия организации.

По словам Дзерманта, источник финансирования Тихановской вполне очевиден – Вячорка является давним куратором направления Госдепа. Сама же Литва в этой схеме – давний "хаб" по финансовому распределению на территориях Белоруссии и Восточной Европы, пишет Ura.ru.

В определенный момент Тихановская пользовалась финансовой поддержкой от Польши. В целом, считает политолог, Запад развил довольно обширную сеть поддержки для белорусской оппозиции. Однако сама кандидатура Тихановской является лишь ширмой для ее кураторов, которые имеют в активе несколько других "операторов" своей политической деятельности.

"Фактически она случайный человек. Ее используют, как "говорящую куклу". Так работает система: западные технологи сразу же подключают свою инфраструктуру к тем, кто может претендовать хоть на какое-то влияние в своей стране", – заявил Дзермант в интервью NewInform.

Ранее стало известно о том, что Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию.