Главным информатором собиравшего досье против Трампа Кристофера Стила оказался украинский политолог Игорь Данченко, передаёт The Washington Times.

По данным журналистов, изначально Стил работал на политических оппонентов Трампа, затем его "труды" оплачивал штаб Хиллари Клинтон, а когда он стал никому не нужен, Стил продолжил собирать "компромат" за свой счёт.

Самым поразительным заключением ФБР США, которое исследовало досье Стила и беседовало с Данченко, стало подтверждение того, что информацию, которая чуть было не стала основанием для обвинений Трампа в сговоре с Россией и стала причиной слежки за республиканцем, Данченко получал от единомышленников и собутыльников. При этом сам Данченко в беседе с сотрудниками ФБР признался, что полученная им от третьих лиц и внесённая в досье информация не стоит ни гроша.

Среди баек, вошедших в "золотой" фонд собранного Стилом с помощью Данченко компромата, также есть и история о развлечениях Трампа с толпой женщин с низкой социальной ответственностью в Москве.