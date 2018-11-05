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Назван ещё один способ для Ирана обойти нефтяное эмбарго США - источник
05 ноября 2018, 19:54 • 28 • Политика
Иран сможет продавать нефть не за деньги, а в обмен на гуманитарные товары, сообщает источник.
В условиях американских санкций Иран сможет продавать свою нефть не за деньга, а в обмен на гуманитарные товары. Такой информацией поделился высокопоставленный источник в правительстве.
Новые санкции США, введённые против Ирана, в первую очередь направлены на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти за рубеж. Тем не менее для ряда стран США сделали исключение, разрешив им покупку иранского «черного золота» в минимальных размерах.
Это уже достаточно ощутимая дыра в санкциях, однако Иран может воспользоваться и другой лазейкой в американских санкциях. Речь идёт о возможности продавать нефть не за валюту, а путём прямого обмена на необходимые стране гуманитарные товары.
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