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Назван ещё один способ для Ирана обойти нефтяное эмбарго США - источник

05 ноября 2018, 19:54  •  28 • Политика
Иран сможет продавать нефть не за деньги, а в обмен на гуманитарные товары, сообщает источник.
В условиях американских санкций Иран сможет продавать свою нефть не за деньга, а в обмен на гуманитарные товары. Такой информацией поделился высокопоставленный источник в правительстве.
Новые санкции США, введённые против Ирана, в первую очередь направлены на то, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти за рубеж. Тем не менее для ряда стран США сделали исключение, разрешив им покупку иранского «черного золота» в минимальных размерах.
Это уже достаточно ощутимая дыра в санкциях, однако Иран может воспользоваться и другой лазейкой в американских санкциях. Речь идёт о возможности продавать нефть не за валюту, а путём прямого обмена на необходимые стране гуманитарные товары.

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