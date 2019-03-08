Президенту Украины Петру Порошенко поставил диагноз доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько. Он считает, что украинский лидер страдает пограничным психическим расстройством личности.

По словам эксперта, психическое расстройство Порошенко проявляется во время его нахождения на публике. Он не может контролировать свои эмоции и часто срывается на собственных избирателей. Совершенно непонятно, как с таким диагнозом Порошенко вообще управляет страной, отмечает доктор медицинских наук.

Шепетько добавляет, что частые срывы также могут указывать на то, что президент Украины находится в постоянном стрессе из-за своего низкого рейтинга. А это в свою очередь обостряет сахарный диабет Порошенко.

"Игнорировать пограничное расстройство чрезвычайно опасно", - приводят Дни.ру слова эксперта.

По мнению Шепетько, Порошенко стоит как можно скорее обратиться за помощью к профессионалам.