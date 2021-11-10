Назван 101-й министр Японии

Фумио Кисида избран 101-м премьер-министром Японии.

В Японии избран новый премьер-министр. Им стал Фумио Кисида. Это 101-й человек на данном посту.

Кисида являлся председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

За него отдали голоса депутаты нижней палаты парламента Японии. Онлайн-трансляцию выборов можно посмотреть на сайте парламента.