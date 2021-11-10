Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожени...
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Украина собирается отобрать у России самое главное
Главная / Политика

Назван 101-й министр Японии

10 ноября 2021, 10:35  •  166 • Политика
Фумио Кисида избран 101-м премьер-министром Японии.
В Японии избран новый премьер-министр. Им стал Фумио Кисида. Это 101-й человек на данном посту.
Кисида являлся председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
За него отдали голоса депутаты нижней палаты парламента Японии. Онлайн-трансляцию выборов можно посмотреть на сайте парламента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





166
Источник
Похожие новости
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 03:00
В США испугались, что Китай первым высадит человека на Луну: Глава NASA пообещал не допустить
10 ноября 2021, 08:50
Скандал года? Спецслужбы подбросили в Минск второго "убийцу Кеннеди"
10 ноября 2021, 10:35
Самолёт ВВС США 5 часов испытывал русских в Чёрном море. Смелости хватило на 35 км
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2021, 01:15
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их ...
10 ноября 2021, 07:05
Кличко заявил о главной цели Путина
10 ноября 2021, 03:00
В США испугались, что Китай первым высадит человека на Луну: Глава NASA пообещал не д...
10 ноября 2021, 08:50
Скандал года? Спецслужбы подбросили в Минск второго "убийцу Кеннеди"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2021, 15:30
Украина собирается отобрать у России самое главное
07 ноября 2021, 18:25
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожения
05 ноября 2021, 16:50
Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана
05 ноября 2021, 18:35
"Необъяснимая смерть" русского дипломата в Германии. Что известно
09 ноября 2021, 04:15
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больнице
03 ноября 2021, 21:00
"Приказ "первого лица" по Донбассу в действии? Депутат Госдумы прибыл в Донецк
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.