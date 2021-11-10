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Назван 101-й министр Японии
10 ноября 2021, 10:35 • 166 • Политика
Фумио Кисида избран 101-м премьер-министром Японии.
В Японии избран новый премьер-министр. Им стал Фумио Кисида. Это 101-й человек на данном посту.
Кисида являлся председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
За него отдали голоса депутаты нижней палаты парламента Японии. Онлайн-трансляцию выборов можно посмотреть на сайте парламента.
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