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Назвали врагами? Пусть будут врагами: Ветеран ВМФ оценил тонкий намёк Шойгу
08 сентября 2020, 10:45 • 206 • Политика
Сегодня в интервью телеканалу "Россия-24" министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что с 2014 года НАТО во всех документах называет главным врагом Россию. Тонкий намёк оценил ветеран ВМФ Виктор Блытов: "Назвали врагами? Пусть будут врагами".
Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Царьградом поддержал Сергея Шойгу. Тот ранее заявил, что в то время, когда Россия не считает ни одну из стран мира своим врагом, страны НАТО традиционно называют своим главным врагом именно Россию.
По мнению Блытова, тревога Шойгу обоснованна:
Блытов призвал российские ВВС более резко реагировать на малейшие провокации:
По мнению Блытова, нагнетать ситуацию искусственно не нужно, но нужно готовиться: "И не надо их уже называть партнёрами, назвали врагами - пусть будут врагами".
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