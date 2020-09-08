Назвали врагами? Пусть будут врагами: Ветеран ВМФ оценил тонкий намёк Шойгу

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Царьградом поддержал Сергея Шойгу. Тот ранее заявил, что в то время, когда Россия не считает ни одну из стран мира своим врагом, страны НАТО традиционно называют своим главным врагом именно Россию.

По мнению Блытова, тревога Шойгу обоснованна:

Они готовятся к войне. И мы должны это понимать. И если отрабатывают фактически удары по России, а об этом говорят и пишут, надо тоже хоть как-то озаботиться этим.

Блытов призвал российские ВВС более резко реагировать на малейшие провокации:

Я считаю, что надо прямо сказать, что мало того что ваши полёты угрожают нашей безопасности, но вы должны быть готовы, что в случае провокации удары будут нанесены по всем вашим базам на территориях Польши, Прибалтики, Чехии, Румынии там, Болгарии. И они будут просто уничтожены. Не только эти базы, а будет уничтожено всё вокруг. Ну нельзя же сопли так жевать долго! Мы их называем партнёрами, а они, по сути, нас называют врагами.

По мнению Блытова, нагнетать ситуацию искусственно не нужно, но нужно готовиться: "И не надо их уже называть партнёрами, назвали врагами - пусть будут врагами".