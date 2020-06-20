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Назвали в честь Зеленского, но не Владимиром: На Украине удивились имени новорождённого

20 июня 2020, 00:00  •  87 • В мире
На Украине удивились имени, которое пара из Закарпатья дала новорождённому сыну. Имя действительно редкое, даже единственное в своём роде - Зеленский. Так оригинально семья решила сделать приятное своему президенту.
Можно ли назвать ребёнка в честь президента Украины, но не Владимиром? Оказывается, можно: одного из рождённых недавно в Закарпатской области малышей назвали... Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-западного межрегионального управления Министерства юстиции.
В пресс-релизе перечислялись самые редкие и необычные имена, данные за последнее время маленьким украинцам. Даже среди Леонардов и Вогнедаров особо выделяется имя Зеленский. К сожалению, фамилия ребёнка, получившего такой "подарок" от родителей, не называется.
Неизвестно также, знает ли сам украинский лидер о том, что его фамилией начали называть детей. Впрочем, это не первый подобный случай. Несколько лет назад одна украинская семья дала своему новорождённому сыну имя Янукович - по фамилии бывшего тогда у власти Виктора Януковича.

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