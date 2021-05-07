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Назвал Черное море "озером НАТО": в Крыму осудили провокацию румынского дипломата

07 мая 2021, 15:45  •  64 • Политика
Фото: US Navy/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Слова министра иностранных дел Румынии возмутили россиян
В Крыму не остались равнодушными к выпаду главы МИД Румынии Богдана Аурески, который ранее провозгласил Черное море "озером" Североатлантического альянса. По словам Александра Молохова, подобное сравнение не что иное, как провокационная выходка.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России осудил высокопоставленного западного дипломата. Молохов подчеркнул в разговоре с РИА "Новости", что подобный инцидент не может не вызывать негодования.
Он подчеркнул, что за последние года деятельность Североатлантического альянса в Черном море и иностранной разведки стала больше в разы. Впрочем, как бы натовцы не желали получить контроль над этой акваторией, отечественный Черноморский флот ни при каких обстоятельствах не позволит организации там господствовать.
Ранее Аурес заявил, что Черное море сейчас уже можно считать "озером" альянса. Министр иностранных дел Румынии отметил, что его страна намерена и дальше потакать НАТО в регионе, чтобы Черное море им же и осталось, а не приобрело новое название – "русское".
В Москве не раз отмечали, что усиление НАТО в регионе не останется незамеченным Россией. Однако наша страна никому не угрожает, как бы не пытались убедить мировую общественность в этом натовцы.
Ранее эксперты рассказали о планах Великобритании следить за Россией в Черном море.

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