Назревает скандал: Харьковские конструкторы попытались тайно уничтожить секретное оружие

Речь идёт о намерении харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова уничтожить 152-мм снаряды секретных танков "Молот" и "Нона", которые разрабатывались ещё в СССР.

По данным украинского издания Defense Express, 6 октября руководство бюро обратилось к Государственному научно-исследовательскому институту химической промышленности в Шостке с просьбой оказать помощь в утилизации этих снарядов. Всего предполагалось уничтожить 39 снарядов, изготовленных в конце 1980-х годов.

Как оказалось, в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Минобороны не знали о планах Харькова. По крайней мере об этом утверждают украинские СМИ. В ведомствах пообещали провести проверку и выяснить, зачем конструкторы намеревались избавиться от снарядов.