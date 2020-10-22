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Назревает скандал: Харьковские конструкторы попытались тайно уничтожить секретное оружие
22 октября 2020, 20:00 • 128 • Политика
На Украине назревает скандал - если "зрада" будет доказана, свою порцию "пинков" получат все участники "действа". Дело в том, что харьковские конструкторы попытались тайно уничтожить секретное оружие.
Речь идёт о намерении харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова уничтожить 152-мм снаряды секретных танков "Молот" и "Нона", которые разрабатывались ещё в СССР.
По данным украинского издания Defense Express, 6 октября руководство бюро обратилось к Государственному научно-исследовательскому институту химической промышленности в Шостке с просьбой оказать помощь в утилизации этих снарядов. Всего предполагалось уничтожить 39 снарядов, изготовленных в конце 1980-х годов.
Как оказалось, в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Минобороны не знали о планах Харькова. По крайней мере об этом утверждают украинские СМИ. В ведомствах пообещали провести проверку и выяснить, зачем конструкторы намеревались избавиться от снарядов.
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