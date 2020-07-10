Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Главная / Политика

Назначившие виновного в деле MH17 Нидерланды нашли новую управу на Россию

10 июля 2020, 20:00  •  188 • Политика
Власти Нидерландов подали иск против России, обвинив страну в причастности к крушению самолёта рейса MH17, хотя суд по резонансному процессу ещё не завершён. Амстердам нашёл новую управу на Россию, которую голландцы назначили виновной в резонансном деле.
Правительство Нидерландов подало иск в Европейский суд по правам человека против России. Кабмин страны заявил, что хочет добиться "правды, справедливости и ответственности", передаёт агентство Reuters.
Примечательно, что дело о крушении самолёта, который разбился в 2014 году на территории Донбасса, уже рассматривается в суде Нидерландов, и вердикт пока что не вынесен. Голландская прокуратура настаивает на том, что лайнер был сбит ракетой ЗРК "Бук", которую якобы выпустили ополченцы Донбасса, хотя сама же признаёт: в тот роковой день ни один радар не зафиксировал запуск ракеты. Суд Нидерландов обращался к США за спутниковыми снимками, которые могут пролить свет на трагедию, однако Вашингтон ответил отказом.
Стоит отметить, что суд и международная группа следователей долгое время отказывались принимать доказательства от России (хотя с Украиной, которая формально является одной из подозреваемых сторон, сотрудничество велось в полной мере). Лишь 3 июля суд Гааги согласился приобщить к делу данные российской компании "Алмаз-Антей". В связи с этим многие эксперты начали обвинять Нидерланды в политической ангажированности и попытках подогнать факты под нужную версию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



188
Источник
Похожие новости
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
10 июля 2020, 01:00
Задержание Фургала напомнило о трагедии с детьми в Хабаровском крае
10 июля 2020, 13:00
Украинцы разозлились из-за переезда Зеленского
10 июля 2020, 01:00
НАТО обоснуется в Чёрном море? Ждущая нападения Украина позвала "папу"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глаза...
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты сл...
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны"...
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2020, 09:00
Киеву не дадут шантажировать Москву: Эксперт о падающей ценности ГТС Украины
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
08 июля 2020, 21:00
Симоньян обратилась к посольству США: "Закройте уже пасть, правда..."
04 июля 2020, 03:00
Затравить не удалось - последнее слово осталось за ней: Терешкова обратилась к Путину
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
04 июля 2020, 18:00
Зеленский отверг требования России по Донбассу
05 июля 2020, 10:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.