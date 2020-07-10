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Назначившие виновного в деле MH17 Нидерланды нашли новую управу на Россию
10 июля 2020, 20:00 • 188 • Политика
Власти Нидерландов подали иск против России, обвинив страну в причастности к крушению самолёта рейса MH17, хотя суд по резонансному процессу ещё не завершён. Амстердам нашёл новую управу на Россию, которую голландцы назначили виновной в резонансном деле.
Правительство Нидерландов подало иск в Европейский суд по правам человека против России. Кабмин страны заявил, что хочет добиться "правды, справедливости и ответственности", передаёт агентство Reuters.
Примечательно, что дело о крушении самолёта, который разбился в 2014 году на территории Донбасса, уже рассматривается в суде Нидерландов, и вердикт пока что не вынесен. Голландская прокуратура настаивает на том, что лайнер был сбит ракетой ЗРК "Бук", которую якобы выпустили ополченцы Донбасса, хотя сама же признаёт: в тот роковой день ни один радар не зафиксировал запуск ракеты. Суд Нидерландов обращался к США за спутниковыми снимками, которые могут пролить свет на трагедию, однако Вашингтон ответил отказом.
Стоит отметить, что суд и международная группа следователей долгое время отказывались принимать доказательства от России (хотя с Украиной, которая формально является одной из подозреваемых сторон, сотрудничество велось в полной мере). Лишь 3 июля суд Гааги согласился приобщить к делу данные российской компании "Алмаз-Антей". В связи с этим многие эксперты начали обвинять Нидерланды в политической ангажированности и попытках подогнать факты под нужную версию.
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