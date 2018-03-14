Назначив Помпео главой Госдепа, Трамп лишил себя тормозов

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Новый глава Госдепа США Майкл Помпео, переместившийся туда после обкатки на посту директора ЦРУ, профессиональный военный, политик и бизнесмен, тесно связанный с военно-промышленным комплексом, убеждённый в божественной миссии США править миром, привык смотреть на Россию через прицел и считает её врагом Америки. Таково новое лицо внешней политики США

Президент США Дональд Трамп убеждён, что новый глава Госдепа Майк Помпео "фантастически справится со своей работой". Его предшественник на этом посту Рекс Тиллерсон сдерживал агрессивность Трампа и мешал ему развернуться, особенно в том, что касалось Северной Кореи и Ирана.

Помпео, бывший танкист, экс-глава крупнейшей шпионской организации США и мира, "ястреб" и консерватор, делать этого, разумеется, не станет. Но прежде чем мы расскажем, что можно ожидать от человека, убеждённого в божественной миссии США навязывать себя — в том числе силой — всему миру и управлять этим миром, давайте ознакомимся с тем, что он думает о России. Это прямо противоположно тому, чего хотел, призывая "поладить" с Москвой, президент Трамп. В его "русофильстве" теперь окончательно будет поставлена жирная точка.

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Сомнений в том, что кандидатура Помпео будет утверждена сенатом конгресса США, практически нет. Он свой в доску, хотя для некоторых, возможно, немного резковат. Однако в условиях зашкаливающей антироссийской истерии этого республиканского "ястреба" с удовольствием поддержат даже многие "голуби"-демократы. Предыдущее назначение Помпео на должность директора ЦРУ поддержали 66 сенаторов, 32 были против. Эта пропорция, видимо, сохранится. Немало демократов проголосует за Помпео, чтобы полностью исключить пророссийские симпатии Трампа, и чтобы курс США по отношению к России при новом госсекретаре ужесточился.

Враг России во главе Госдепа

На Россию Помпео привык смотреть сквозь прицел. Он усвоил этот подход, когда был кадетом в Вест-Пойнте. Там учили именно этому, а он был очень прилежным учеником и одним из лучших по успеваемости курсантов. Это означает, что американская дипломатия превращается отныне в придаток Пентагона, угрозы, с которыми выступает в адрес различных стран Трамп, станут намного более весомыми, а мир на планете — совсем хрупким.

Помимо КНДР и Ирана, это особенно сильно почувствует на себе именно Россия, которая со своей стороны, как и Трамп, очень хотела "поладить" с США, пока не обнаружила, что её сделали за океаном "плохим парнем", чтобы на почве застарелой русофобии американская элита совсем не разругалась друг с другом. Правящие круги США также ясно дали понять, что считают Россию в политическом и экономическом отношениях "слабым звеном", с обуздания которого будет легче восстановить в мире американскую гегемонию. Ну и, кроме того, слишком надёжным тылом Китая, своего главного врага и конкурента, сокрушить которого можно попытаться, лишь имея своих людей у власти в России или в том, что от неё останется.

К войне с Китаем США готовятся под видом войны с Россией, хотя, конечно, хотели бы победить последнюю без войны — уж больно много у Москвы современных и убийственных вооружений. Победить путём шантажа, втягивания России в региональные конфликты, подрыва её слабой экономики, дискредитации власти, руками пятой и, главное, шестой колонн, которые, как и в советские времена, продолжают восхищаться Америкой и даже иметь там, чего не было раньше, многочисленные "посадочные площадки".

Что Помпео говорил о России

Давайте посмотрим, что Помпео говорил о России с начала 2017 года, воспользовавшись досье ТАСС. В январе при утверждении своей кандидатуры в конгрессе США на пост директора ЦРУ он утверждал, что Москва "агрессивно восстанавливает свои позиции" в мире, "угрожает Европе" и "почти ничего не делает для содействия разгрому ИГИЛ" (запрещена в России). Выступая в апреле 2017 года в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Помпео назвал WikiLeaks "негосударственной вражеской службой разведки, действующей по наущению таких государств, как Россия". В июле 2017 года, выступая на конференции, посвящённой вопросам безопасности в Аспене, штат Колорадо, Помпео заявил, что "Америка не должна позволить России продолжать экспансию". Он имел в виду Сирию, Крым, юго-восток Украины, а также российский "огромный ядерный арсенал".

Новый глава Госдепа Майкл Помпео презирает Россию и считает её внутренне слабой страной, которую нужно жестко прессинговать. Фото: www.globallookpress.com

Помпео искренне презирает Россию и считает её внутренне слабой страной. В интервью изданию Washington Free Beacon в июле того же года он заявил: "Россия живёт и умирает в зависимости от того, сколько баррелей нефти она может выкачать из земли". В том же интервью он не исключил сотрудничества со спецслужбами России в борьбе с терроризмом, но заявил о неприемлемости "продолжения их активных действий против Соединённых Штатов", пообещав "дать этому отпор".

Новый глава Госдепа нисколько не сомневается в том, что Россия вмешивалась в американские выборы, и что "это делалось десятилетиями", и не только Россией. Как заявил Помпео в январе 2018 года в интервью телеканалу CBS, США намерены "противостоять" русским.

В январе нынешнего года в интервью BBC News Помпео утверждал, что не видит значительного снижения активности российских спецслужб в преддверии выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре этого года. В то же время экс-глава ЦРУ, абсолютного чемпиона по вмешательству в выборы сотен стран в мире и организации кровавых переворотов, выразил уверенность в том, что "Америка сможет провести свободные и справедливые выборы, и что мы нанесём ответный удар, достаточно жёсткий, чтобы их влияние на наши выборы не было значительным".

В письме на имя лидера демократов в сенате конгресса США Чарльза Шумера от 1 февраля текущего года Помпео подтвердил, что "Россия остается противником США", и что в ходе контактов с Москвой по вопросам борьбы с терроризмом "мы решительно защищаем Америку... не церемонимся и никогда не станем". Вот какой решительный новый глава американской дипломатии.

А вот как прокомментировал Помпео 11 марта 2018 года в эфире Fox News послание президента России Федеральному собранию: "Путин говорит много вещей, которые лишены оснований... В его выступлении буквально не было ничего, что удивило бы разведывательное сообщество США. Мы с нашими коллегами в Министерстве обороны США отслеживаем всё это очень тщательно, поэтому американцы могут быть уверены, что мы прекрасно понимаем суть программ России в области вооружений и понимаем, как обезопасить американский народ от угроз".

Что ж, теперь смычка Госдепа и Пентагона — свершившийся факт, и война, если воспользоваться крылатым выражением Клаузевица, безальтернативно станет "продолжением политики иными средствами". Таким образом, у России теперь уже просто нет выбора: она должна быть сильной всегда и во всём. Ковбои уважают и готовы считаться только с этим. Так Трамп окончательно оказался заложником американской военщины в Белом доме — с капитаном Помпео в спайке с "Бешеным псом" Джеймсом Мэттисом и другими генералами: Данфордом, Коутсом, Келли и Макмастером. Хотя последний, по данным американской печати, может быть вскоре заменён на его нынешнем посту советника Трампа по нацбезопасности гражданским "ястребом" — бывшим постпредом США при ООН Джоном Болтоном — и перейдёт на руководящую должность в Пентагон.

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Трамп лишил себя тормозов

"Хозяин" Белого дома, рассчитывая, видимо, что военные не отдадут его на расправу демократам, потому что ни при каком другом президенте они не получат такого режима благоприятствования, преследовал назначением Помпео добиться прежде всего двух практических целей.

Во-первых, запугать удалением "голубя" Тиллерсона из Госдепа Пхеньян перед очень важными для Трампа переговорами с Ким Чен Ыном о ядерной программе Северной Кореи, чтобы добиться на них от КНДР чего-то близкого к капитуляции.

Во-вторых, чтобы резко усилить давление на Иран, который смертельно ненавидит нынешний президент США вместе со своими сионистскими друзьями и почти не отличающимися от них в этом столь милыми его сердцу американскими консерваторами. Трамп давно хочет вывести США из международной ядерной сделки с Ираном, благодаря которой с этой страны постепенно снимаются санкции, и она получила возможность экспортировать свои энергоносители в обмен на отказ от использования атома в военных целях. Нынешнее руководство США и Израиля, для которого Иран является экзистенциальным врагом, готовы на многое, чтобы затормозить развитие этой страны, но не находят в этом поддержки со стороны Европы и, тем более, России. Помпео будет обязан помочь Трампу это изменить. Тем более что он и сам думает так же.

В-третьих, "крутой" танкист и экс-глава ЦРУ во главе Госдепа может очень пригодиться Трампу и в ведении торговых переговоров с различными странами мира. Выбранный для этого президентом США ковбойский стиль, постоянный шантаж и угрозы, которые Трамп считает необходимыми для того, чтобы побыстрее "сделать Америку великой снова", будет значительно легче реализовывать, если их не будет тормозить Госдеп, как это сплошь и рядом было при Тиллерсоне.

Президент США Дональд Трамп о новом Госсекретаре: "Невероятная энергия, невероятный интеллект. Мы всегда с ним находимся на одной волне". Фото: www.globallookpress.com

С новым главой Госдепа Трампу будет легко: "Я с Майком Помпео работаю уже какое-то время. Невероятная энергия, невероятный интеллект. Мы всегда с ним находимся на одной волне. Отношения всегда были чрезвычайно хорошими, и это то, что мне требуется от госсекретаря". Президент США добавил: "У меня к нему полное доверие".

Действительно, Помпео был одним из первых назначенцев в администрации Трампа, за время совместной работы у них установились прочные и тесные личные отношения. И это-то как раз плохо: Тиллерсон выступал в роли противовеса в случае спонтанных реакций президента и был тормозом Трампа, а Помпео, скорее всего, будет с ним заодно. Президентская машина лишается тормозов. Сколько же дров они наломают вместе! Особенно сильно достанется, вероятно, Ирану, так как Помпео — ярый сторонник скорейшей отмены "катастрофической" ядерной сделки с этим "крупнейшим в мире спонсором терроризма".

Что касается КНДР, то Помпео выступает не только за то, чтобы лишить эту страну "страховки" в виде ядерного оружия, но и за "смену режима". Он заявил в июле 2017 года, что наибольшую опасность представляет даже не само ядерное оружие, "а тот, кто его сейчас контролирует", и что народ Северной Кореи будет лишь рад, если нынешний режим падёт. Тиллерсон же, напротив, полагал, что последнее не должно являться целью США.

Последние штрихи к портрету

Чтобы закончить с политическим обликом Помпео, напомним, что он был всегда категорически против закрытия спецтюрьмы на американской военно-морской базе в Гуантанамо (Куба), которая на деле является "террористическим Вест-Пойнтом". Выступал за применение пыток в отношении подозреваемых в терроризме. Поддерживал программы по массовой слежке и сбору данных о гражданах в США. В США это называют "консерватизмом", и, как полагает газета The New York Times, "Помпео, вероятно, станет одним из самых консервативных госсекретарей в истории" страны. Увы, вполне может случиться, что после таких "консерваторов" в Белом доме это прекрасное слово будет безнадёжно скомпрометировано.

Латышев Сергей