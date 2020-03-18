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«Назначить на 22 апреля»: Путин подписал указ о дате проведения голосования по поправкам к Конституции
18 марта 2020, 09:30 • 26 • В России
На 22 апреля назначено общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Между тем глава государства в ходе встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой пояснил, что дата общероссийского голосования может быть изменена из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Как заметил российский лидер, «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан» РФ.
© Алексей Никольский/РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На общероссийское голосование будет вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».
Вместе с тем на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой российский лидер отметил, что обозначенная в указе дата может быть изменена из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан». Он подчеркнул, что голосование можно провести и позднее.
«Будем смотреть, исходя из складывающейся ситуации, как я сказал. Тем не менее очень прошу вас и всех ваших коллег на местах не оставлять эту работу, наоборот, проводить её, готовиться к этому всероссийскому голосованию. Надеюсь, вы используете все имеющиеся инструменты для того, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий», — сказал Путин.
В свою очередь, Элла Памфилова подчеркнула, что Центральная избирательная комиссия готова ко всем сценариям.
«Мы довольно хорошо сейчас подготовились и готовы к любому развитию событий — рассматриваем разные варианты. Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры, чтобы, если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки, в зависимости от ситуации, то мы предложим те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам — здоровье и безопасность прежде всего», — заявила она.
По её словам, российская избирательная система в нынешнем её виде — современна и динамична. Памфилова заметила, что ЦИК не потерял ни единого часа после того, как на него возложили полномочия по проведению общероссийского голосования.
Напомним, что 11 марта Госдума в третьем, окончательном чтении приняла проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», за него проголосовали 383 депутата, в тот же день он был одобрен Советом Федерации. После этого законопроект получил поддержку законодательных собраний всех субъектов РФ. 14 марта Совфед утвердил решения регионов по документу и направил его на подпись президенту.
Наряду с этим 16 марта Конституционный суд одобрил поправки к основному закону и процедуру их принятия. КС проверял документ на соответствие по первой, второй и девятой главам Конституции, которые остаются неизменными.
«Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в документе.
Конституционный суд также оценил предложенные поправки. Так, отмечено, что инициатива, предоставляющая возможность действующему главе государства избраться на президентский пост после принятия поправок к Конституции, получает «дополнительную конституционную легитимность», поскольку это решение утверждается в ходе голосования.
Кроме того, одобрены как закрепляющие конституционные функции государства изменения, касающиеся ввода в основной закон обязательства властей поддерживать минимальный размер оплаты труда не меньше прожиточного минимума, регулярно индексировать пенсии и другие выплаты.
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