«Назначить на 22 апреля»: Путин подписал указ о дате проведения голосования по поправкам к Конституции

На 22 апреля назначено общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Между тем глава государства в ходе встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой пояснил, что дата общероссийского голосования может быть изменена из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Как заметил российский лидер, «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан» РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьёй 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», — говорится в тексте документа.

На общероссийское голосование будет вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Вместе с тем на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой российский лидер отметил, что обозначенная в указе дата может быть изменена из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан». Он подчеркнул, что голосование можно провести и позднее.

«Будем смотреть, исходя из складывающейся ситуации, как я сказал. Тем не менее очень прошу вас и всех ваших коллег на местах не оставлять эту работу, наоборот, проводить её, готовиться к этому всероссийскому голосованию. Надеюсь, вы используете все имеющиеся инструменты для того, чтобы всероссийское голосование прошло на самом высоком уровне с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий», — сказал Путин.

17 марта 2020. Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

© Михаил Климентьев/РИА Новости

В свою очередь, Элла Памфилова подчеркнула, что Центральная избирательная комиссия готова ко всем сценариям.

«Мы довольно хорошо сейчас подготовились и готовы к любому развитию событий — рассматриваем разные варианты. Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры, чтобы, если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки, в зависимости от ситуации, то мы предложим те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам — здоровье и безопасность прежде всего», — заявила она.

По её словам, российская избирательная система в нынешнем её виде — современна и динамична. Памфилова заметила, что ЦИК не потерял ни единого часа после того, как на него возложили полномочия по проведению общероссийского голосования.

«Несколько разных вариантов продумано. Все те современные методы, которые мы за это время опробовали, испытали, предполагается их применение. В общем, мы готовы дойти до каждого участника голосования в зависимости от ситуации», — констатировала председатель Центральной избирательной комиссии РФ.

Напомним, что 11 марта Госдума в третьем, окончательном чтении приняла проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», за него проголосовали 383 депутата, в тот же день он был одобрен Советом Федерации. После этого законопроект получил поддержку законодательных собраний всех субъектов РФ. 14 марта Совфед утвердил решения регионов по документу и направил его на подпись президенту.

Наряду с этим 16 марта Конституционный суд одобрил поправки к основному закону и процедуру их принятия. КС проверял документ на соответствие по первой, второй и девятой главам Конституции, которые остаются неизменными.

«Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в документе.

Конституционный суд также оценил предложенные поправки. Так, отмечено, что инициатива, предоставляющая возможность действующему главе государства избраться на президентский пост после принятия поправок к Конституции, получает «дополнительную конституционную легитимность», поскольку это решение утверждается в ходе голосования.

Кроме того, одобрены как закрепляющие конституционные функции государства изменения, касающиеся ввода в основной закон обязательства властей поддерживать минимальный размер оплаты труда не меньше прожиточного минимума, регулярно индексировать пенсии и другие выплаты.