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Назначили с умыслом: политолог указал на тайную миссию Чубайса

18 декабря 2020, 12:30  •  34 • Политика
Анатолий Чубайс. Фото: Vladimir Khodakov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Анатолий Чубайс, которого недавно назначили специальным представителем российского главнокомандующего по связям с международными организациями, способен сыграть серьезную роль в продлении договора о сдерживании гонки вооружений СНВ-3. Такого мнения придерживается профессор Илдус Ярулин.
Политолог отметил, что скорее всего именно Чубайс будет вести переговоры по этому вопросу с администрацией нового президента США Джо Байдена.
Ярулин указал на то, что у бывшего директора Роснано имеются налаженные контакты с американскими демократами. Участие Чубайса в переговорном процессе может оказать серьезное влияние на пролонгацию СНВ-3, пишет URA.RU.
Впрочем, военный эксперт Александр Жилин придерживается иного мнения. Политолог убежден, что Вашингтон выйдет из договора по сдерживанию вооружений. В этом вопросе приход Байдена и назначение Чубайса ничего не изменят.
К слову, недавно специальный представитель американского главнокомандующего Маршалл Биллингсли в очередной раз подтвердил, что США не готовы идти на встречу России в вопросе продления СНВ-3.

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