Назначили с умыслом: политолог указал на тайную миссию Чубайса

Анатолий Чубайс. Фото: Vladimir Khodakov/Russian Look/www.globallookpress.com

Вхожий в закрытые клубы политик может быть полезен Кремлю

Анатолий Чубайс, которого недавно назначили специальным представителем российского главнокомандующего по связям с международными организациями, способен сыграть серьезную роль в продлении договора о сдерживании гонки вооружений СНВ-3. Такого мнения придерживается профессор Илдус Ярулин.



Политолог отметил, что скорее всего именно Чубайс будет вести переговоры по этому вопросу с администрацией нового президента США Джо Байдена.

Ярулин указал на то, что у бывшего директора Роснано имеются налаженные контакты с американскими демократами. Участие Чубайса в переговорном процессе может оказать серьезное влияние на пролонгацию СНВ-3, пишет URA.RU.

Впрочем, военный эксперт Александр Жилин придерживается иного мнения. Политолог убежден, что Вашингтон выйдет из договора по сдерживанию вооружений. В этом вопросе приход Байдена и назначение Чубайса ничего не изменят.

К слову, недавно специальный представитель американского главнокомандующего Маршалл Биллингсли в очередной раз подтвердил, что США не готовы идти на встречу России в вопросе продления СНВ-3.