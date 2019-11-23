Назначены новые заместители секретаря генсовета «Единой России»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов стали новыми заместителями секретаря генерального совета «Единой России». Данное решение было принято в ходе 19-го съезда партии в субботу, 23 ноября.

Одновременно с этим на заседании были прекращены полномочия замсекретаря генсовета Виктора Селиверстова, теперь он сосредоточится на работе в Госдуме. Аналогичную должность покинул Евгений Ревенко, который возглавит рабочую группу партии по поддержке молодежных проектов, отмечает «Интерфакс».

Также в ходе съезда на должность замруководителя ЦИК «Единой России» был утвержден министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский.

Ранее 23 ноября сообщалось, что съезд «Единой России» провел ротацию одного из руководящих органов партии — ее высшего совета. Как заявил в ходе выступления председатель высшего совета Борис Грызлов, несколько членов органа «в 2019 году приняли решение о выходе из его состава по сложившимся у них обстоятельствам».

В этот же день в ходе съезда «Единой России» президент страны Владимир Путин заявил, что самой важной задачей партии является работа по реализации национальных проектов. Он отметил необходимость того, чтобы люди сами участвовали в этой работе и видели, что все совместные усилия направлены на позитивные изменения в жизни.