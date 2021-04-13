Назначены два новых замглавы Минпромторга и один первый заместитель

Глава правительства России Михаил Мишустин назначил директоров департаментов Минпромторга Алексея Ученова и Василия Шпака заместителями министра промышленности и торговли страны. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации во вторник, 13 апреля.

Премьер-министр освободил от поста первого замглавы Минпромторга Сергея Цыба в связи с его переходом на другую работу. На его место он назначил замглавы ведомства Василия Осьмакова.

Как рассказал «Известиям» источник в оборонно-промышленном комплексе, Цыб переходит на работу в госкорпорацию «Ростех».

«О его назначении будет объявлено в ближайшие дни», — сказал источник, не уточнив название его должности.

В «Ростехе» отказались от комментариев.

Глава министерства Денис Мантуров объяснил кадровые перестановки стоящими перед ведомством задачами, ориентацией на проектный подход и сервисную модель в работе с промышленностью. Он отметил, что в Минпромторге перераспределяют обязанности среди руководителей подразделений и заместителей министра с учетом этих задач, их компетенций и опыта.

«К таким проектам относятся, в частности, создание Фонда развития промышленности, создание Государственной системы промышленности, разработка и эволюция механизма СПИК, а также меры поддержки импортозамещения и экспорта российской продукции», — сказал Мантуров.

По его словам, на должности первого зама ведомства Осьмаков займется вопросами формирования и реализации госполитики в сфере фармацевтической отрасли и медицинской промышленности, лицензирования производства лекарств для медицинского применения. Он будет координировать работу других заместителей по планированию, реализации и бюджетному обеспечению госпрограмм сферы ведения министерства. При этом Осьмаков продолжит курировать вопросы импортозамещения и другие, ранее находившиеся в его ведении направления.

Осьмаков работает в Минпромторге с 2004 года, когда ведомство еще находилось в статусе Минпромэнерго. Он прошел путь от главного специалиста до заместителя министра.

В должностные обязанности замминистра промышленности и торговли России Ученова войдут вопросы корпоративной политики и имущественных отношений в сфере деятельности ведомства. Также он будет курировать вопросы реализации министерством полномочий собственника в отношении подведомственных ФГУП, ФКП и ФГУ. Кроме того, в его компетенции войдут вопросы реализации экологической политики в отраслях промышленности.

Ученов работает в Мипромторге с 2013 года. Занимал посты начальника отдела, заместителя директора департамента, директора департамента.

Еще один замглавы ведомства, Шпак, будет курировать развитие электронной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности, координировать деятельность по вопросам планирования, реализации и бюджетного обеспечения госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 годы».

Шпак пришел работать в министерство в 2019 году на должность директора департамента радиоэлектронной промышленности. До этого долго работал в реальном секторе экономики, руководил Научно-исследовательским институтом микроэлектронной аппаратуры (НИИМА) «Прогресс» (входит в «Ростех»).

Год назад кабмин сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10 человек. Однако теперь Мишустин снова увеличил число замов главы ведомства до 11. Сейчас заместителями министра являются: Осьмаков, Ученов, Шпак, Михаил Иванов, Виктор Евтухов, Алексей Беспрозванных, Олег Бочаров, Гульназ Кадырова, Александр Морозов, Олег Рязанцев и Алексей Груздев.