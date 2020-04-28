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Назначение Саакашвили вице-премьером Украины провалилось
28 апреля 2020, 17:10 • 323 • Политика
Предложение Зеленского не поддержали даже в его собственной партии
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили рано хвастался триумфальным возвращением в политику в роли вице-премьера Украины. Нардепы фракции "Слуга народа" заблокировали его кандидатуру, и правительству пришлось отозвать представление на неопределенный срок.
"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом". Назначение заблокировано и не понятно, состоится ли вообще", – сообщил главред издания "Цензор" Юрий Бутусов в "Фейсбук" во вторник, 28 апреля. По его данным, из 248 депутатов только 140 – 170 представителей "Слуги народа" были готовы отдать свой голос за Саакашвили, несмотря на то что его кандидатуру предложил сам президент Владимир Зеленский.
Впрочем, Офис президента отказываться от сотрудничества с Саакашвили не собирается: там обдумывают, что ему предложить вместо должности вице-премьера по реформам, сообщает Бутусов.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков буквально накануне заседания в парламенте заявил, что не уверен, стоит ли поручать Саакашвили проводить реформы на Украине и отправлять его на переговоры с международными организациями, передает "Укринформ". Изначально голосование по кандидатуре Саакашвили намечалось на 24 апреля, но позже его перенесли на 30 апреля. При этом сам грузинский политик щедро делился с нардепами и прессой своими планами.
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