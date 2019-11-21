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Назначение неизбежно: Сенат США согласен отправить заместителя Помпео послом в Москву
21 ноября 2019, 16:24 • 94 • В мире
Сенат США согласен отправить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом в Москву. Таким образом, назначение дипломата становится неизбежным.
Сенат США одобрит назначение Джона Салливана на пост посла в Москве. Об этом сообщает телеканал "360".
Как заявил председатель комитета по иностранным делам Джим Риш, кандидатура была одобрена единогласно. В ближайшее время пройдёт голосование, после которого дипломат вступит в должность.
Салливана поддерживают политики из окружения президента США Дональда Трампа. Отмечается, что дипломат является вторым по значимости руководителем Госдепа после самого госсекретаря США Майка Помпео.
Джон Салливан неоднократно занимался решением связанных с Россией вопросов. К примеру, участвовал в дискуссиях о контроле над вооружениями. Также он сыграл ключевую роль в Госдепе в ситуации с выдворением с американской территории большой группы российских дипломатов в ответ на дело об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
А в июле 2019 года Салливан возглавил американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве, передаёт РИА ФАН.
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