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Назначение из Сибири: Путин сменил главу Северной Осетии

09 апреля 2021, 16:35  •  91 • Политика
Президент Владимир Путин сменил главу Северной Осетии, предложив занять пост своему полпреду в Сибири Сергею Меняйло.
Глава России Владимир Путин предложил занять пост исполняющего обязанности главы Северной Осетии своему полномочному представителю в Сибири Сергею Меняйло. Как передаёт "РИА Новости", чиновник согласился.
Предложение было сделано в ходе беседы по видеосвязи. Путин отметил, что особенно спрашивать ему у Меняйло нечего, поскольку он "практически всё знает".
"Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?" - обратился к полпреду Путин.
Меняйло коротко заверил, что к работе готов.
После Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова, назначив врио главы региона Сергея Меняйло.

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