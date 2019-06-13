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Назначенец по квоте Порошенко решил через суд оспорить указ Зеленского

13 июня 2019, 23:09  •  51 • В мире
На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд из-за отмены указов Петра Порошенко. Заявителем стал Андрей Василенко, назначенный в Верховный совет правосудия по квоте предыдущего главы государства.
Назначенный по квоте Петра Порошенко в Верховный совет правосудия Андрей Василенко решил оспорить указ нового президента страны через суд. Как сообщает украинское издание "Обозреватель", истец через Кассационный административный суд требует признать противоправным указ Зеленского от 10 июня.
Своим указом Зеленский призвал отменял назначение Василенко, а также Михаила Исакова в ВСП.
Примечательно, что через месяц после назначения эти двое назначенных членов ВСП написали заявление об отпуске без сохранения зарплаты.
Высший совет правосудия учредили в 2016 году в рамках судебной реформы для обеспечения независимости этой ветви власти. В его состав входит 21 человек, срок полномочий составляет четыре года. Совет наделен полномочиями по избранию, увольнению и переводу судей.

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