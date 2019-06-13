Назначенец по квоте Порошенко решил через суд оспорить указ Зеленского

Назначенный по квоте Петра Порошенко в Верховный совет правосудия Андрей Василенко решил оспорить указ нового президента страны через суд. Как сообщает украинское издание "Обозреватель", истец через Кассационный административный суд требует признать противоправным указ Зеленского от 10 июня.

Своим указом Зеленский призвал отменял назначение Василенко, а также Михаила Исакова в ВСП.

Примечательно, что через месяц после назначения эти двое назначенных членов ВСП написали заявление об отпуске без сохранения зарплаты.

Высший совет правосудия учредили в 2016 году в рамках судебной реформы для обеспечения независимости этой ветви власти. В его состав входит 21 человек, срок полномочий составляет четыре года. Совет наделен полномочиями по избранию, увольнению и переводу судей.