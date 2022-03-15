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Назначена дата решения по "абсурдному иску" Киева против Москвы

15 марта 2022, 02:45  •  146 • Политика
Киев подал иск против действий Москвы в Международный суд ООН в Гааге. В МИД России назвали этот шаг абсурдным. Однако главный судебный орган Организации Объединённых Наций вынесет своё решение. Стало известно, когда это произойдёт.
В заявлении Международного суда ООН говорится, что вынесение решения по запросу Киева состоится 16 марта 2022 года. В этот день огласят, будут ли приняты меры в отношении России и если да, то какие. Суть претензий Киева - якобы происходящий на Украине геноцид.
Слушания по иску Украины стартовали 7 марта, но без участия России. Русская делегация на открытие заседания не приехала. Посол России в Нидерландах объяснил, что представители властей России не планируют участвовать в устных процедурах.
Ранее официальный представитель русского МИД Мария Захарова назвала происходящее "очередным надуманным иском" к России. Способ, который использует Киев, чтобы юридически обосновать свои претензии к Москве, она посчитала экзотическим.
"Ввиду абсурдности украинского иска и явной недостаточности отведённого России времени на формирование ответной позиции <…> было принято решение воздержаться от участия в этом заседании суда", - отмечала 9 марта дипломат.

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