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Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"

27 июня 2021, 14:40  •  112 • Политика
Дата главного госпереворота лета - 6 августа. Именно этой датой сегодня пугают американцев. "Вот, собственно, и всё", - отмечает эксперт.
Если прошлым летом американцев подогревали слоганами движения Black Lives Matter, то темой этого лета стали обещания государственного переворота. Таким образом, людей продолжают держать в состоянии тревоги. О происходящем пишет обозреватель "РИА Новости" Виктория Никифорова.
Движение Black Lives Matter в первую очередь было направлено на внутреннюю аудиторию, полагает Никифорова. Таким образом, республиканцев пытались спровоцировать на насилие. Однако выстрелы со стороны трампистов так и не прозвучали. А теперь средства массовой информации, подшефные Демократической партии США, вбросили новый фейк. На этот раз, как пишет Виктория Никифорова, назначена дата главного государственного переворота этого лета, который должен состояться в США.
В качестве основы для раскручивания фейка использовали слоган экс-президента США Дональда Трампа, который вновь начал активную политическую деятельность: "2024-й или раньше!" Трамп таким образом заявил о начале митингов в разных точках США. К слову, первый уже состоялся и получился весьма многочисленным. Однако Демпартии показалось уместным перевернуть всё с ног на голову:
"Вот, собственно, и всё. На август действительно запланировано явление Трампа народу. Однако оно сведётся к его выступлению на Конвенции Республиканской партии", - говорит Никифорова.
Рядовой факт из политического календаря Трампа выдают за дату госпереворота - якобы 6 августа всё и свершится. Так, журнал Vanity Fair пишет: "Трамп планирует путч и полностью обезумел". А, например, Rolling Stone добавляет: "Фанатики-трамписты верят, что президента вернёт в Белый дом военный переворот". В CNN говорят про путч в стиле Мьянмы, что спокойствия, безусловно, не добавляет.

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