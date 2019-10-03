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Назначен новый секретарь СНБО Украины

03 октября 2019, 16:09  •  127 • Украина
Секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен бывший заместитель секретаря ведомства Алексей Данилов.
 
РИА Новости
 

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

30 сентября глава государства подписал указ об увольнении Александра Данилюка с данного поста.

По словам чиновника, уход был его инициативой и сознательным решением.

Как подчеркнул Данилюк, ему «неинтересны подковёрные игры».

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