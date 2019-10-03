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Назначен новый секретарь СНБО Украины
03 октября 2019, 16:09 • 127 • Украина
Секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины назначен бывший заместитель секретаря ведомства Алексей Данилов.
РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
30 сентября глава государства подписал указ об увольнении Александра Данилюка с данного поста.
По словам чиновника, уход был его инициативой и сознательным решением.
Как подчеркнул Данилюк, ему «неинтересны подковёрные игры».
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