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Назначен новый командующий миротворцами России в Нагорном Карабахе

25 сентября 2021, 14:35  •  90 • Политика
На пост нового главы миротворцев России в Нагорном Карабахе назначен генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.
Стало известно о смене командующего миротворцами России в Нагорном Карабахе.
На пост командующего будет назначен генерал-лейтенант Геннадий Анашкин. В субботу, 25 сентября, с ним проходит встреча в Минобороны Армении, сообщает Sputnik Армения.
Ранее, в начале сентября, на пост командующего был назначен Михаил Кособоков. По данным СМИ, он будет переведён на другой пост по основному месту службы с повышением.
Президент Нагорного Карабаха заявил о необходимости постоянного присутствия миротворцев из России.

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