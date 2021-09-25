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Назначен новый командующий миротворцами России в Нагорном Карабахе
25 сентября 2021, 14:35 • 90 • Политика
На пост нового главы миротворцев России в Нагорном Карабахе назначен генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.
Стало известно о смене командующего миротворцами России в Нагорном Карабахе.
На пост командующего будет назначен генерал-лейтенант Геннадий Анашкин. В субботу, 25 сентября, с ним проходит встреча в Минобороны Армении, сообщает Sputnik Армения.
Ранее, в начале сентября, на пост командующего был назначен Михаил Кособоков. По данным СМИ, он будет переведён на другой пост по основному месту службы с повышением.
Президент Нагорного Карабаха заявил о необходимости постоянного присутствия миротворцев из России.
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