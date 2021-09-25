Назначен новый командующий миротворцами России в Нагорном Карабахе

На пост нового главы миротворцев России в Нагорном Карабахе назначен генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.

Стало известно о смене командующего миротворцами России в Нагорном Карабахе.

На пост командующего будет назначен генерал-лейтенант Геннадий Анашкин. В субботу, 25 сентября, с ним проходит встреча в Минобороны Армении, сообщает Sputnik Армения.

Ранее, в начале сентября, на пост командующего был назначен Михаил Кособоков. По данным СМИ, он будет переведён на другой пост по основному месту службы с повышением.

Президент Нагорного Карабаха заявил о необходимости постоянного присутствия миротворцев из России.