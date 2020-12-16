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Назначаем Чубайса - это что за решение? Советник министра обороны выдал неудобную правду сенаторам

16 декабря 2020, 19:15  •  171 • Политика
Советник министра обороны Андрей Ильницкий на совещании открыто назвал угрозы - реальные, а не мнимые. Он убеждён, что коронавирус используется как новый проект глобалистов. При этом корпорации не чураются применять всевозможные площадки для десуверенизации России и Китая. К примеру, экологическую, назначая "тяжеловеса Керри", в то время как Россия доверяет этот вопрос Чубайсу, возмущается Ильницкий.
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий, выступая в Совете Федерации, заявил, что коронавирус можно рассматривать как проект глобалистов. Речь идёт о том, что некоторые группы не хотят возвращения к "доковидному миру".
"Названы вещи своими именами. Об угрозах реальных, а не мнимых. Ковид как проект глобалистов по переходу власти к транснациональным корпорациям и ликвидации национальных государств. Технологии ИИ как инструмент расщепления суверенитета, - прокомментировала в своём Telegram-канале журналистка Анна Шафран. - Я бы сказала, первое разоблачение планов противника на таком высоком уровне. Наконец".
Ильницкий в своём выступлении подчеркнул, что на политиков будет оказываться огромное давление, чтобы не ослаблять введённые ограничительные меры. Этим будут заниматься транснациональные корпорации. Советник министра обороны убеждён, что самая большая угроза не коронавирус, а меры и ограничения, которые принимаются по всему миру.
В "новом мире" власть будет принадлежать корпорациям, а не государствам. В своём привычном виде, по замыслу глобалистов, национальные государства должны исчезнуть.
"Глобалистам нужны дополнительные платформы. Какие? Прежде всего для десуверенизации России и Китая. Первая платформа - это "зелёная" повестка. И назначение тяжеловеса Керри на эту должность - представителя по экологии... А мы кого назначаем? Чубайса? Человека, который в 90-е годы этим корпорациям сдал страну? Это что за решение?" - задал неудобный вопрос сенаторам Ильницкий.
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