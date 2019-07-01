Назло Путину: CNN предлагает свое решение грузинского конфликта

Американский журналист Уил Кэткарт, который был помощником Михаила Саакашвили во время президентства последнего, в колонке для CNN предложил своё решение грузинского конфликта — по его мнению, для того, чтобы исчерпать противоречия между Москвой и Тбилиси, надо сделать так, чтобы в причерноморскую республику съехались "все, кто хочет насолить президенту России Владимиру Путину".

Кэткарт обратился ко всем "путешественникам, любителям вина, пляжного отдыха, эпикурейцам, романтикам и историкам" с призывом посетить Грузию назло Путину. Президент России, бездоказательно утверждает американский журналист, "пытается наказать, покорить и обанкротить грузинский народ" за то, что тот добился отставки спикера грузинского же парламента.

"На протяжении тысячелетий в Грузию вторгались все мыслимые империи, но она выжила, а грузинская культура обогатилась приёмами вооружённого гостеприимства", - говорится в статье.

По мнению журналистки Ольги Скабеевой, транслируемое CNN приглашение как нельзя лучше демонстрирует заинтересованность США в антироссийских настроениях в Грузии. "Это абсолютно прекрасно!" - иронизирует она в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм/Ольга Скабеева