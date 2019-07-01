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Назло Путину: CNN предлагает свое решение грузинского конфликта

01 июля 2019, 16:54  •  186 • Политика
Американский телеканал CNN предложил своё решение грузино-российского конфликта. Журналист, работавший советником Михаила Саакашвили по СМИ, просто-напросто призвал в Грузию "всех, кто хочет насолить президенту России Владимиру Путину".
Американский журналист Уил Кэткарт, который был помощником Михаила Саакашвили во время президентства последнего, в колонке для CNN предложил своё решение грузинского конфликта — по его мнению, для того, чтобы исчерпать противоречия между Москвой и Тбилиси, надо сделать так, чтобы в причерноморскую республику съехались "все, кто хочет насолить президенту России Владимиру Путину".
Кэткарт обратился ко всем "путешественникам, любителям вина, пляжного отдыха, эпикурейцам, романтикам и историкам" с призывом посетить Грузию назло Путину. Президент России, бездоказательно утверждает американский журналист, "пытается наказать, покорить и обанкротить грузинский народ" за то, что тот добился отставки спикера грузинского же парламента.
"На протяжении тысячелетий в Грузию вторгались все мыслимые империи, но она выжила, а грузинская культура обогатилась приёмами вооружённого гостеприимства", - говорится в статье.
По мнению журналистки Ольги Скабеевой, транслируемое CNN приглашение как нельзя лучше демонстрирует заинтересованность США в антироссийских настроениях в Грузии. "Это абсолютно прекрасно!" - иронизирует она в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм/Ольга Скабеева

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