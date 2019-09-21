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"Назло маме уши отморожу". Слуцкий прокомментировал отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ

21 сентября 2019, 16:24  •  50 • Политика

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Отказ украинской делегации от участия в предстоящей в октябре осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) похож на демарш и шантаж, это ситуация из разряда "назло бабушке отморожу уши". Такое мнение в беседе с корреспонлентом ТАСС в субботу выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания депутата от президентской фракции "Слуга народа", руководителя комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко.

"Заявление главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко об отказе украинской делегации от участия в осенней сессии ПАСЕ выглядит как демарш и попытка шантажа. Аргументация не выдерживает критики", - указал Слуцкий.

По его словам, украинские депутаты "продолжают заниматься подменой понятий и искажать всю информационную картину, называя принятые на июньской сессии поправки о равноправии всех национальных делегаций, на которых, в частности, настаивала Россия, "нарушением принципов Ассамблеи". "Таким способом, "доверие к ПАСЕ" точно не вернуть", - констатировал глава комитета.

Слуцкий также напомнил, что на октябрьской сессии ожидается много событий. К примеру, ожидаются юбилейные мероприятия по случаю 70-летней годовщины Совета Европы, а также выступление президента Франции Эмманюэля Макрона с последующей дискуссией на пленарном заседании.

"Франция - одна из стран - участниц нормандского формата. И очень странно, что украинские депутаты отказываются от прямой возможности задать вопросы, в том числе и по урегулированию в Донбассе. "Назло маме уши отморожу", иначе не скажешь. Мы можем только сожалеть в связи с такой деструктивной позицией", - резюмировал парламентарий.

Ранее Яременко в своем Facebook сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию.

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