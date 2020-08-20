Назло крымчанам: конкурентный путь к «настоящему единству»

Президент Незалежной поделился очередным секретом, как вернуть Крым. Для этого оказывается достаточно превратить Херсонскую область в «бриллиант украинского юга», а ослепленные его сиянием крымчане, по мысли Зеленского, сами попросятся назад.Конкурентная борьба становится новым вектором развития и для страны в целом. Именно она, как глаголет президент, должна привести Незалежную к «настоящему единству». Жаль, конечно, что иного способа повысить уровень жизни населения у украинского правительства не предусмотрено, но жители Херсонской области рады и этому.Пафосные речи Зеленского при этом звучат на фоне неподчинения ряда регионов решениям Киева, что делает его слова особенно беспомощными.Власти Луцка и Тернополя, например, отказались усиливать карантинные меры, как того требовало украинское правительство, а руководство Умани, напротив, выступило за соблюдение соответствующих мер, устроив забастовку против паломничества в город тысяч хасидов, что, естественно, не могло не расстроить религиозных евреев и президента в частности.