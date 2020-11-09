Назло Кремлю отморозим уши: "Нафтогаз" нашёл странный плюс в повышении цен

В украинских городах появилась необычная реклама "Нафтогаза", которая довольно странным образом объясняет необходимость очередного повышения тарифов на газ. По словам нафтогазовских маркетологов, цены на голубое топливо, хоть и подскочили, но их сформировал рынок, а не Россия. Поэтому у "кремлёвских" теперь должно "пылать" от одного осознания этого факта.

У кремлёвских пылает, потому что на Украине цены на газ устанавливает рынок, а не они. Пусть пылает, - цитирует текст на одном из рекламных щитов портал "Русская весна".

"Пылать", по задумке "Нафтогаза", также должно у украинских коррупционеров, которым перекрыли доступ к деньгам компании. Это следует из другого рекламного баннера на ту же тему.

Отметим, что в действительности цены на газ на Украине устанавливает вовсе не рынок, а Евросоюз и МВФ - главные кредиторы Киева с 2014 года. Они выдают Украине кредиты, требуя взамен, чтобы тарифы на газ для населения соответствовали европейскому рынку. Примечательно, что украинские власти старались сдержать запланированное повышение тарифов до проведения местных выборов, однако правящую партию "Слуга народа", в которой состоит президент Украины Владимир Зеленский, от полного разгрома это не спасло.