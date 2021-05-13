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Назло Кремлю: Лукашенко рассчитывает на назарбаевский транзит власти

13 мая 2021, 23:00  •  66 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Такого мнения придерживается оппозиционный политолог
Последние события в Белоруссии показали, что страна нуждается в проведении реформ. Без поддержки России действующему президенту Александру Лукашенко было бы совсем худо, однако в Кремле не рассчитывают вечно опекать Батьку. Такую точку зрения высказал представитель белорусской оппозиции, политэксперт Андрей Поротников.
Специалист убежден, что только российская помощь позволяет Лукашенко оставаться на плаву. Если бы Москва отвернулась от главы государства, то власть утекла бы из его рук в течение двух месяцев, уверяет Поротников.
По мнению эксперта, перед Батькой сейчас стоит выбор, по какому сценарию прощаться с высоким постом. При этом "кремлевский вариант" не предусматривает, что у Лукашенко останутся какие-либо весомые позиции в республике. Разумеется, такое развитие событий не устраивает привыкшего считать себя первым лицом государства политика, пишет "ПолитНавигатор".
Поротников предполагает, что Лукашенко вынашивает идею пойти по пути бывшего казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева и оставить за собой определенные позиции.
Эксперт отмечает, что из-за роста оппозиционных настроений в республике Лукашенко больше не может с некой долей пренебрежения относиться к установкам Кремля. Батьке приходится мириться с мнением Москвы, однако он не теряет надежды навязать свой вариант транзита власти.
Напомним, Назарбаев в 2019-м году заявил о своей отставке. Полномочия президента он передал близкому соратнику Касым-Жомарту Токаеву. При этом Назарбаев оставил за собой пожизненные полномочия председателя Совбеза государства, а также встал во главе правящей партии "Нур Отан".

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