Назарбаева так и не нашли: Главной новостью Казахастана поделился местный журналист

В Казахстане объявили о новом составе правительства. Однако людей продолжает волновать, где же сейчас находится бывший лидер страны Нурсултан Назарбаев.

В Казахстане во вторник, 11 января, объявили о том, что новое правительство страны возглавит Алихан Смаилов. До этого он занимал должность первого вице-премьера. Кроме того, в новом кабмине остались и прежние чиновники. Часть членов предыдущего кабинета министров сохранили свои посты, некоторые ушли на повышение.

Однако сейчас Казахстан после недели протестов продолжает волновать иное: где елбасы? Слухов о бегстве Назарбаева было множество, особенно в разгар беспорядков. Однако эти догадки были развенчаны, но ясного ответа, где Назарбаев, люди так и не получили.

О том, что народ волнует этот момент, сообщил известный казахстанский журналист Сергей Козлов.

Он напомнил, что о местонахождении политика поступала противоречивая информация.

"Этот вопрос сейчас волнует многих граждан Казахстана. Дезинформация поступала в том числе из Москвы, якобы он находится на острове Хайнань в Китае, но КНР официально опроверг эту информацию", - уточнил козлов.

Он также привёл версии, что Назарбаев может находиться в одной из западных стран. Впрочем, есть также версия, что экс-глава республики сейчас в Алма-Ате и не показывается на публике по состоянию здоровья.

"Но всё это только домыслы, точной информации нет", - констатировал журналист.