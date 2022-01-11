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Назарбаева так и не нашли: Главной новостью Казахастана поделился местный журналист

11 января 2022, 20:10  •  212 • Политика
В Казахстане объявили о новом составе правительства. Однако людей продолжает волновать, где же сейчас находится бывший лидер страны Нурсултан Назарбаев.
В Казахстане во вторник, 11 января, объявили о том, что новое правительство страны возглавит Алихан Смаилов. До этого он занимал должность первого вице-премьера. Кроме того, в новом кабмине остались и прежние чиновники. Часть членов предыдущего кабинета министров сохранили свои посты, некоторые ушли на повышение.
Однако сейчас Казахстан после недели протестов продолжает волновать иное: где елбасы? Слухов о бегстве Назарбаева было множество, особенно в разгар беспорядков. Однако эти догадки были развенчаны, но ясного ответа, где Назарбаев, люди так и не получили.
О том, что народ волнует этот момент, сообщил известный казахстанский журналист Сергей Козлов.
Он напомнил, что о местонахождении политика поступала противоречивая информация.
"Этот вопрос сейчас волнует многих граждан Казахстана. Дезинформация поступала в том числе из Москвы, якобы он находится на острове Хайнань в Китае, но КНР официально опроверг эту информацию", - уточнил козлов.
Он также привёл версии, что Назарбаев может находиться в одной из западных стран. Впрочем, есть также версия, что экс-глава республики сейчас в Алма-Ате и не показывается на публике по состоянию здоровья.
"Но всё это только домыслы, точной информации нет", - констатировал журналист.

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