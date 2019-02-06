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Назарбаев выбирает президента страны

06 февраля 2019, 18:24  •  82 • В мире
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил переложить полномочия главы государства из одного своего кармана в другой
Автор:
Дементьев Иван
Нурсултан Назарбаев не собирается объявлять досрочные выборы президента Казахстана. Он всего лишь попросил Конституционный совет страны разъяснить норму, которая разрешает прекратить полномочия главы государства. Объясняя причину своего запроса, казахстанский лидер уточнил, что речь идёт о пересмотре двух пунктов, согласно которым президент может быть отстранён от власти – по состоянию здоровья или из-за предательства государственных интересов.
Выборы президента Казахстана должны пройти в декабре 2020 года. При этом по закону полномочия нынешнего главы государства истекают в апреле того же года. По данной причине все политические силы страны ждут от лидера понятного решения. Однако Назарбаев не спешит раскрывать карты: о пересмотре даты выборов он намеренно не упоминает, прекрасно понимая, что в стране, где за четверть века только один раз из пяти выборы президента проводились в ранее обозначенные сроки, все уже привыкли к его «многоходовочкам».
Читайте конституцию, читайте законы о президенте. Там всё чётко расписано, когда выборы происходят, когда срок проходит, – неожиданно заявил Назарбаев и тут же добавил. – Да, у президента по конституции, законам есть право объявлять досрочные выборы, но нам это не грозит, давайте успокоимся и будем нормально работать.

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