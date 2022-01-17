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Назарбаев умер? Неожиданное заявление прозвучало в прямом эфире: "Похоронили"

17 января 2022, 10:55  •  417 • Политика
Столь длительное молчание экс-президента Казахстана может объясняться только одним: его уже нет в живых. Так считает депутат Госдумы Владимир Жириновский - он сделал откровенное заявление в прямом радиоэфире.
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский высказал свою версию исчезновения из информационного пространства любых упоминаний о судьбе Нурсултана Назарбаева. По мнению политика, если бы елбасы был жив, мы о нём уже услышали бы.
Вероятнее всего, Назарбаева уже нет в живых, считает Жириновский. "Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили", - высказался депутат. Он напомнил, что по мусульманским обычаям покойников хоронят в тот же день.
Версию о том, что бывший президент Казахстана мог где-то спрятаться и затаиться, политик не поддерживает. "Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается", - заявил он в эфире радио "Комсомольская правда". К тому же, напомнил гость радиостанции, был арестован председатель комитета госбезопасности.
При этом Владимир Жириновский считает, что на Востоке это "в порядке вещей": он пояснил, что от Назарбаева могли просто избавиться, чтобы справиться с гневом народных масс.

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