Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бомбы в зоопарке и мальчик-пророк. Семь военных историй из музеев Москвы
"Методичка вместо сердца": Эксперт о главе штаба Навального, выступивш...
Пушков ответил на слова Порошенко о «ряженых Бессмертных полках»
В Совфеде оценили позицию команды Зеленского по закону об украинском языке
Главная / Политика

Назарбаев стал почётным гостем парада Победы в Москве

09 мая 2019, 14:39  •  83 • Политика
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почётным гостем парада, который начался на Красной площади Москвы в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым на трибуну, установленную на Красной площади, поднялся первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Назарбаев стал гостем парада Победы, в котором должны принять участие более 13 тысяч военных и 130 единиц техники. Почётные места на трибунах также заняли ветераны и делегации из регионов России. На онлайн-трансляции, которую ведёт с Красной площади Царьград, можно заметить и знаменитостей, в том числе спецпосланника российского МИДа, голливудского актёра Стивена Сигала и игравшего в культовом фильме "Офицеры" Василия Ланового - который и сам побывал под обстрелом во время немецкой оккупации Одесской области.
Планируется, что в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне над главной площадью страны символично пролетят 74 воздушных судна. В рамках авиапролета будут задействованы вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
09 мая 2019, 14:39
Назарбаев стал почётным гостем парада Победы в Москве
08 мая 2019, 19:09
"Пока Путин не видит": Медведев и Силуанов обменивались записками на совете в Кремле - видео
08 мая 2019, 15:54
В Совфеде сочли дипломатическим демаршем решение Ирана по СВПД
09 мая 2019, 04:54
Палестине – сектор Газа, Израилю – Иерусалим: Раскрыты детали планов Вашингтона
09 мая 2019, 14:39
"Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам": Донбасс проведёт парад Победы
09 мая 2019, 11:24
Шойгу перекрестился и дал старт параду Победы на Красной площади
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 мая 2019, 06:39
И спел, и станцевал: Небензя в ООН исполнил песню "На побывку едет молодой моряк"
05 мая 2019, 03:24
Российские военные вычислили "логово", куда стекаются разрозненные группы боевиков в Сирии
08 мая 2019, 12:24
Госпогранслужба Украины оценила слова Мерзликина о пересечении границы
06 мая 2019, 05:24
"Секта, верующая в невозможность обратного удара": В Сети одернули "противную" дочь Маккейна за попытку "унизить" столицу России
09 мая 2019, 01:39
"С бандеровцами ручкаться!": Сведший связистку УПА с ветераном ВОВ Зеленский вызвал ненависть в Сети
07 мая 2019, 20:09
Искусственный вброс: видео с «диспетчерами» из Шереметьева размещали украинские блогеры и сторонники Навального
03 мая 2019, 04:54
"Пусть земля горит у них под ногами": В Сети отреагировали на "марш украинского порядка" в центре Одессы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.