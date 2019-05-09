Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым на трибуну, установленную на Красной площади, поднялся первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Назарбаев стал гостем парада Победы, в котором должны принять участие более 13 тысяч военных и 130 единиц техники. Почётные места на трибунах также заняли ветераны и делегации из регионов России. На онлайн-трансляции, которую ведёт с Красной площади Царьград, можно заметить и знаменитостей, в том числе спецпосланника российского МИДа, голливудского актёра Стивена Сигала и игравшего в культовом фильме "Офицеры" Василия Ланового - который и сам побывал под обстрелом во время немецкой оккупации Одесской области.

Планируется, что в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне над главной площадью страны символично пролетят 74 воздушных судна. В рамках авиапролета будут задействованы вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.