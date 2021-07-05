Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
На Зеленском появилось ещё одно "пятно позора"
Главная / Политика

Назарбаев рассекретил противостояние, едва не сгубившее Россию

05 июля 2021, 10:35  •  244 • Политика
Американский кинорежиссёр и продюсер Оливер Стоун разместил трейлер к документальному фильму об экс-главе Казахстана Нурсултане Назарбаеве.
Фильм выйдет под названием "Qazaq. История Золотого человека" и состоит из восьми серий. В нём есть фрагменты интервью Оливера Стоуна с первым президентом Казахстана.
В трейлере представлена часть тем, которые были затронуты в интервью с Назарбаевым: развал СССР, Семипалатинский испытательный полигон, строительство Астаны... Рассказывает он и о смене власти в конце 90-х.
"Я видел пик их противостояния. На слуху была демократия", - говорит экс-глава Казахстана, говоря о Ельцине и Горбачёве. Губить Россию начали при Горбачёве с его "перестройкой", а продолжился процесс при Ельцине.
"Людям приходилось выживать", - заявляет в трейлере Назарбаев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






244
Источник
Похожие новости
05 июля 2021, 05:05
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине
05 июля 2021, 03:15
"Головная боль", а не победа: Русские дадут бой силам НАТО в Чёрном море
05 июля 2021, 06:55
Ложь родом из США в шести фото: "Запад, который мы заслужили"
05 июля 2021, 01:25
Эстония снова захотела отхватить кусочек России
04 июля 2021, 23:35
Британцев пытались напугать войной с Россией: Они припомнили мигрантов и резиновый флот
05 июля 2021, 08:45
США "откровенно мухлюют" с русскими. Американцев разоблачил дипломат
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2021, 04:05
В Кремле ответили на вопрос о готовности открыть огонь по кораблям НАТО
04 июля 2021, 07:05
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
30 июня 2021, 22:25
В "семье Ельцина" недовольны правдой Путина о передаче власти
03 июля 2021, 07:15
На Зеленском появилось ещё одно "пятно позора"
02 июля 2021, 01:00
В Киеве сделали вывод после прямой линии с Путиным: Украине осталось недолго
28 июня 2021, 22:45
Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили условие
29 июня 2021, 05:10
Эрзян принимают в бандеровцы?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.