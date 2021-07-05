Назарбаев рассекретил противостояние, едва не сгубившее Россию

Американский кинорежиссёр и продюсер Оливер Стоун разместил трейлер к документальному фильму об экс-главе Казахстана Нурсултане Назарбаеве.

Фильм выйдет под названием "Qazaq. История Золотого человека" и состоит из восьми серий. В нём есть фрагменты интервью Оливера Стоуна с первым президентом Казахстана.

В трейлере представлена часть тем, которые были затронуты в интервью с Назарбаевым: развал СССР, Семипалатинский испытательный полигон, строительство Астаны... Рассказывает он и о смене власти в конце 90-х.

"Я видел пик их противостояния. На слуху была демократия", - говорит экс-глава Казахстана, говоря о Ельцине и Горбачёве. Губить Россию начали при Горбачёве с его "перестройкой", а продолжился процесс при Ельцине.

"Людям приходилось выживать", - заявляет в трейлере Назарбаев.