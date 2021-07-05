|
Назарбаев рассекретил противостояние, едва не сгубившее Россию
05 июля 2021, 10:35 • 244 • Политика
Американский кинорежиссёр и продюсер Оливер Стоун разместил трейлер к документальному фильму об экс-главе Казахстана Нурсултане Назарбаеве.
Фильм выйдет под названием "Qazaq. История Золотого человека" и состоит из восьми серий. В нём есть фрагменты интервью Оливера Стоуна с первым президентом Казахстана.
В трейлере представлена часть тем, которые были затронуты в интервью с Назарбаевым: развал СССР, Семипалатинский испытательный полигон, строительство Астаны... Рассказывает он и о смене власти в конце 90-х.
"Я видел пик их противостояния. На слуху была демократия", - говорит экс-глава Казахстана, говоря о Ельцине и Горбачёве. Губить Россию начали при Горбачёве с его "перестройкой", а продолжился процесс при Ельцине.
"Людям приходилось выживать", - заявляет в трейлере Назарбаев.
Подпишитесь на нас
244
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 июня 2021, 04:05
|
04 июля 2021, 07:05
|
30 июня 2021, 22:25
|
03 июля 2021, 07:15
|
02 июля 2021, 01:00
|
28 июня 2021, 22:45
|
29 июня 2021, 05:10