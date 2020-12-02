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Назарбаев припомнил слова преемника перед своей отставкой: "Это же неправильно"

02 декабря 2020, 12:25  •  105 • Политика
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев припомнил свой разговор с Касым-Жомартом Токаевым перед своей отставкой. Тот убеждал бессменного руководителя республики не покидать свой пост. "Подумайте, это же неправильно, вы же ещё можете", - припомнил политик слова Токаева.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев припомнил, как год назад Касым-Жомарт Токаев убеждал его не покидать свой пост. По его словам, разговор состоялся за день до его публичного объявления о сложении полномочий.
Назарбаев вспоминает, что 18 марта они с Токаевым заложили первый камень новой мечети. После политики уехали с мероприятия на одной машине, и в авто состоялся тот разговор.
По словам Назарбаева, визави просил его передумать и не покидать пост главы государства.
"Он говорит: "Нурсултан Абишевич, вот такой случай как раз есть, может, передумаете? Подумайте, это же неправильно, вы же ещё можете", - рассказал экс-лидер.
Однако, признался Назарбаев, лично для себя он тогда решение уже принял и в ответ на увещевания Токаева лишь коротко заметил: "Готовься принимать".
19 марта прошлого года Назарбаев сложил с себя полномочия главы государства. В своём обращении к нации он отмечал, что принятое решение было для него непростым.
"Я и моё поколение сделали для страны всё, что могли, - говорил в своей речи Назарбаев. - Пусть следующее поколение сделает лучше. Мир меняется, приходит новое поколение, это процесс естественный, неостановимый".
Сейчас политик имеет статус почётного сенатора. Он также сохранил за собой посты председателя Совета безопасности страны, правящей партии "Нур Отан", председателя Ассамблеи народа Казахстана и члена Конституционного совета.
Накануне в Казахстане отметили День первого президента Казахстана. Торжество, которое отмечается 1 декабря, было учреждено в 2011 году. Дату для этого дня выбрали неслучайно - 1 декабря 1991 года Назарбаев был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах.

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