Назарбаев прилетел в Москву для встречи с Путиным

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во вторник, 10 марта, прилетел в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

В ходе визита Назарбаев, занимающий в настоящее время пост члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии «Нур Отан», также посетит Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, передает НСН.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что во вторник Путин примет Назарбаева в Кремле.

7 марта Путин и Назарбаев во время телефонного разговора обсудили обострение ситуации в Сирии, сообщается на сайте aif.ru.

Путин на пленарном заседании в Госдуме РФ 10 марта выступил против неограниченного количества президентских сроков. Он отметил, что считает нецелесообразным убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков.