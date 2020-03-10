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Назарбаев прилетел в Москву для встречи с Путиным

10 марта 2020, 20:35  •  77 • Политика
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во вторник, 10 марта, прилетел в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
В ходе визита Назарбаев, занимающий в настоящее время пост члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии «Нур Отан», также посетит Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, передает НСН.
Ранее в этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что во вторник Путин примет Назарбаева в Кремле.
7 марта Путин и Назарбаев во время телефонного разговора обсудили обострение ситуации в Сирии, сообщается на сайте aif.ru.
Путин на пленарном заседании в Госдуме РФ 10 марта выступил против неограниченного количества президентских сроков. Он отметил, что считает нецелесообразным убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков.

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